Artizani nga Halepi mbart artin 1.400-vjeçar të punimit të drurit tek brezat e ardhshëm
"Klientët që vijnë në punishten time qëndrojnë këtu për një kohë të gjatë, duke ekzaminuar muret dhe tavanet dhe duke parë detajet", tha mjeshtri sirian i artizanatit.
Ahmet Karaahmet
02 gusht 2026•Përditësim: 02 gusht 2026
photo: Kasim Yusuf / AA
Halep
Eyman Said, i cili në qytetin e Halepit në Siri ushtron artin e zbukurimit në dru me një histori rreth 1.400-vjeçare, prej 30 vitesh po përpiqet ta mbajë gjallë këtë zanat të trashëguar, duke ia mësuar edhe djalit të tij.
Said, i cili vazhdon punën në pazaret historike të Halepit, ruan gjallë trashëgiminë kulturore përmes tablove me relieve të punuara duke ndërthurur artin e drurit me pikturën.
Ai i jep jetë drurit me motive tradicionale dhe kaligrafi arabe, duke bërë përpjekje të mëdha për të ruajtur këtë profesion që rrezikon të zhduket.
- Nga pallatet te objektet dekorative
Ky art, i cili gjatë historisë ka qenë simbol i estetikës dhe elegancës, në të kaluarën përdorej shpesh për zbukurimin e tavaneve dhe mureve të xhamive, kishave dhe pallateve.
Shembuj madhështorë të këtij arti mund të shihen në Sallën e Fronit të Kalasë së Halepit dhe në Xhaminë Al-Aksa në Kuds.
Me ndryshimin e kushteve të jetesës, ky art përdoret më pak në ndërtesat e mëdha arkitekturore, ndërsa sot zbatohet kryesisht në kuti dhuratash, tablo dhe objekte të vogla prej druri, të cilat u ofrohen adhuruesve të këtij zanati.
- Një nga elementët kryesorë të dekorimit në stilin oriental
Mjeshtri i artizanatit, 42-vjeçari dhe baba i tre fëmijëve, Eyman Said, tha për Anadolu se zanatin familjar e mësoi kur ishte vetëm 12-vjeç, ndërsa tani po përpiqet ta vazhdojë traditën duke ia mësuar djalit të tij.
Duke vazhduar punën në atmosferën autentike të pazarit historik, Said tha se është i vendosur ta përcjellë këtë trashëgimi, pjesë të kujtesës kulturore, te brezat e ardhshëm.
Ai tha se zbukurimi i relievuar në dru është një nga elementët kryesorë të dekorimit në stilin oriental, i përdorur veçanërisht në tavanet dhe muret e shtëpive të vjetra arabe, duke shtuar se procesi i prodhimit fillon me hartimin e modelit.
Said shpjegoi se modelet fillimisht transferohen nga letra në dru, më pas aplikohet një pastë e veçantë e përgatitur nga materiale bimore, lyhet shtresa bazë, vendoset materiali mbrojtës, motivet e relievit ngjyrosen me furçë dhe në fazën e fundit vepra përfundon me vijat e zeza të kontureve.