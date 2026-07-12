Artistja e re u jep formë ëndrrave të saj në artin e qelqit
Veprat e saj prej qelqi, të cilave u jep formë në furrën me temperaturë 1.300 gradë, ekspozohen për adhuruesit e artit në Muzeun e Qelqit.
Yavuz Emrah Sever
12 korrik 2026•Përditësim: 12 korrik 2026
photo: Yavuz Emrah Sever / AA
Eskisehir
Artistja 28-vjeçare e qelqit, Dilara Sagir, e cila jeton në Eskisehir, Turqi, po i shndërron ëndrrat e saj në vepra arti në fushën e qelqit, në të cilën hyri pas një kokëfortësie të ëmbël me të atin gjatë përzgjedhjes së studimeve universitare.
E diplomuar në Degën e Qelqit të Fakultetit të Arteve të Bukura të Universitetit Anadolu, Dilara prej katër vitesh punon në Studion e Fryrjes së Qelqit të Nxehtë të Komunës Odunpazarı.
Veprat e saj prej qelqi, të cilave u jep formë në furrën me temperaturë 1.300 gradë, ekspozohen për adhuruesit e artit në Muzeun e Qelqit.
Punimet e Dilarës, të realizuara me teknikën e fryrjes së qelqit, janë ekspozuar në shumë ekspozita të organizuara në periudha të ndryshme.
- "Procesi im i studimeve master vazhdon"
Artistja e qelqit Dilara Sagir, në një prononcim për Anadolu, tha se njohja e saj me qelqin ndodhi rastësisht.
“Me babanë tim patëm një lloj basti të vogël gjatë periudhës së përzgjedhjes së degëve. Ai më tha: ‘Nuk dua të studiosh skulpturë’. Edhe unë, për 'inat', zgjodha të gjitha degët që i ngjanin skulpturës. Kështu e gjeta veten në degën e qelqit. Mund të them se hyra me pak këmbëngulje, sepse doja shumë të isha në Eskisehir. Pasi u njoha me degën e qelqit, mund të them se ‘u dashurova me materialin’ dhe vendosa të qëndroj. Përfundova studimet në këtë degë. Njëkohësisht, procesi im i studimeve master vazhdon ende", tha ai.
Sagir tha se falë festivalit të qelqit të organizuar nga komuna pati mundësinë të njohë dhe të punojë me shumë artistë nga jashtë vendit, duke shtuar se qëllimi i saj më i madh është të hapë një ekspozitë personale.
Ajo tregoi se produktet që realizon në punishten ku punon gjejnë menjëherë blerës.
“Përveç tyre, kam edhe punime që i kam realizuar posaçërisht. Kam edhe vepra të krijuara gjatë procesit të studimeve. Janë rreth 15 vepra që mund t’i quaj shumë të veçanta për mua. I ruaj me shumë kujdes në shtëpi dhe shpresoj që një ditë t’i mbledh të gjitha në ekspozitën time personale”, tha ajo.
Dilara theksoi se i jep formë veprave të saj sipas gjendjes shpirtërore.
“Tek çdo njeri, përfshirë edhe mua, ekziston një boshllëk i vogël që nuk mund të mbushet nga askush tjetër përveç vetë njeriut. Prandaj, unë i përfshij gjithmonë ato boshllëqe të vogla në punët e mia dhe mendoj se i mbush me veten time. Përveç kësaj, zgjedh të bëj gjërat që më japin kënaqësi dhe më bëjnë të lumtur”, u shpreh ajo.