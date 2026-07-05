Artistja e qeramikës transmeton artin e saj duke u frymëzuar nga tradita
Artistja Filiz Fidan, e cila jeton në Sakarya të Turqisë dhe mban statusin e "bartëses së trashëgimisë kulturore", e ushtron artin e saj me metoda tradicionale, duke ndërtuar një urë mes së kaluarës dhe së ardhmes.
Mine Yıldırım
05 korrik 2026•Përditësim: 05 korrik 2026
photo: Mine Yıldırım / AA
SAKARYA
Artistja e qeramikës tradicionale (çini) Filiz Fidan, e cila jeton në Sakarya të Turqisë dhe mban statusin e "bartëses së trashëgimisë kulturore", e ushtron artin e saj me metoda tradicionale, duke ndërtuar një urë mes së kaluarës dhe së ardhmes.
Pas përfundimit të shkollës së mesme, 50-vjeçarja Fidan u pranua në vitin 1995 në Degën e Punimit të Qeramikës Tradicionale (Çini) në Shkollën e Lartë Profesionale të Kutahya-s, pranë Universitetit Dumlupınar. Gjatë viteve universitare, ajo pati mundësinë të mësonte nga mjeshtri i njohur Mehmet Gürsoy, i cili në vitin 2009 u nderua nga UNESCO me çmimin "Thesar i Gjallë Njerëzor", si dhe nga mjeshtrit Ismail Yigit dhe Mehmet Koçer.
Pasi mësoi artin e qeramikës me metodat tradicionale dhe punoi për dy vjet në Punishten e Çinisë të Fondacionit Iznik pas diplomimit, Fidan përfundoi edhe formimin pedagogjik në Universitetin e Sakaryas.
Pas martesës dhe lindjes së fëmijëve, ajo bëri një ndërprerje 15-vjeçare nga jeta profesionale. Në vitin 2016, kur shkoi në Qendrën e Arsimit Publik Yenikent në Adapazari për të regjistruar fëmijët në kurs pikture, pranoi ofertën për të punuar si instruktore në fushën e çinisë.
Kursantët që trajnohen nga Filizi, e cila e ushtron artin e saj me metoda tradicionale, jo vetëm që socializohen, por sigurojnë edhe të ardhura nga shitja e punimeve që realizojnë.
Në vitin 2024, Fidan u pajis me kartën e artistit, e cila u jepet nga Ministria e Kulturës dhe Turizmit bartësve të trashëgimisë kulturore jomateriale që ushtrojnë artet tradicionale të rrezikuara nga zhdukja.
Ajo organizon ekspozita dhe trajnime me qëllim që ta përcjellë artin e çinisë te brezat e ardhshëm.
- “Po të mos e duash këtë art, nuk mund ta bësh”
Filiz Fidan tha për Anadolu se e ushtron profesionin e saj me dashuri. Ajo theksoi se fondacioni ku punoi pas diplomimit i ka dhënë shumë vlera.
“Nëse nuk e duam qeramikën, nuk mund ta bëjmë këtë punë. Është një punë që kërkon durim. Duhet të punohet me qetësi, në heshtje dhe me përqendrim. Ata që nuk i përkushtohen me zemër e kanë të vështirë ta bëjnë", tha ajo.
Fidan u shpreh se, për shkak të atmosferës së qetë që krijon ky art, ai preferohet më shumë nga personat e moshës së mesme dhe më të vjetër.
“Qeramika është një art i lashtë. Teknikat e saj janë shumë të ndryshme. Bashkë me miqtë tanë punojmë duke u ndier vërtet të qetë dhe të çlodhur. Kur punon me qeramikë nuk duhet të jesh e mërzitur; nëse mërzitesh, duhet ta lësh furçën. Në ato momente bisedojmë për 10-15 minuta, sikur të bënim terapi, dhe më pas vazhdojmë punën duke shkëmbyer ide me njëri-tjetrin”, tha ajo.
Fidan theksoi se arti i qeramikës nuk mësohet brenda një kohe të shkurtër, por kërkon përparim hap pas hapi.