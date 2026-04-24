Artistët do të organizojnë event alternativ të Eurovizionit në Bruksel për shkak të pjesëmarrjes së Izraelit

Melike Pala
24 Prill 2026•Përditësim: 24 Prill 2026
Një festival alternativ i këngës me titull “Të bashkuar për Palestinën” do të mbahet në Bruksel si protestë kundër pjesëmarrjes së Izraelit në Konkursin e Këngës Eurovizion, njoftuan organizatorët të premten, transmeton Anadolu.
Ngjarja, e planifikuar për më 12 maj, do të përkojë me gjysmëfinalen e Eurovizionit në të cilën Belgjika dhe Izraeli pritet të paraqiten në të njëjtën mbrëmje.
Ai po organizohet si një reagim kulturor ndaj asaj që organizatat joqeveritare dhe sindikatat pjesëmarrëse e përshkruajnë si vendim të konkursit për të përfshirë Izraelin mes luftës së vazhdueshme në Gaza, tha në një deklaratë organizata joqeveritare “11.11.11” me seli në Bruksel.
Nën sloganin “Mos e shikoni Eurovizionin. Nuk ka skenë për gjenocid”, festivali do të përfshijë ish-pjesëmarrës të Eurovizionit, muzikantë belgë dhe artistë palestinezë, duke kombinuar performanca muzikore me segmente të fjalës artistike dhe mesazhe solidariteti, sipas organizatorëve.
Në listën e pjesëmarrësve janë ish-përfaqësuesit belgë në Eurovizion Gustaph, Laura Tesoro, Geike Arnaert dhe Walter Verdin nga grupi Pas de Deux, së bashku me disa artistë të tjerë belgë.
Organizatorët thanë se iniciativa është pjesë e një lëvizjeje më të gjerë evropiane, me ngjarje të ngjashme alternative që thuhet se po përgatiten në disa vende, përfshirë Gjermaninë, Austrinë, Spanjën, Italinë dhe Slloveninë.
Vendimi i Unionit Evropian të Transmetuesve për të lejuar Izraelin të marrë pjesë në konkursin e këtij viti në Vjenë ka shkaktuar reagime të ashpra në pjesë të ndryshme të Evropës.
Pas këtij vendimi, transmetuesit në pesë vende — Islandë, Irlandë, Holandë, Slloveni dhe Spanjë — njoftuan se do të tërhiqen nga konkursi i vitit 2026.
Së fundmi, më shumë se 1.000 muzikantë nënshkruan një letër të hapur duke bërë thirrje për bojkot të konkursit, ndërsa disa transmetues publikë në Evropë vendosën të mos e transmetojnë garën.
Konkursi i Këngës Eurovizion, i organizuar nga Unioni Evropian i Transmetuesve, është një nga garat më të mëdha muzikore televizive në botë dhe ka ndaluar pjesëmarrjen e Rusisë që nga viti 2022 për shkak të luftës në Ukrainë.