Aktori amerikan Mark Ruffalo e quan Netanyahun "vrasës maniak"

Muhammed Yasin Güngör
28 korrik 2026•Përditësim: 28 korrik 2026
Aktori amerikan, Mark Ruffalo lëshoi një qortim të ashpër ndaj kryeministrit izraelit, Benjamin Netanyahu, duke pohuar se shkarkimi i kryeprokurorit të Gjykatës Ndërkombëtare Penale (GJNP) nuk mund të fshehë mizoritë e tij në Gaza, transmeton Anadolu.
"Benjamin Netanyahu t'i je një maniak vrasës", shkroi Ruffalo në kompaninë amerikane të mediave sociale X të dielën. Ai argumentoi se lobimi për të hequr Karim Khanin, i cili lëshoi urdhrin e arrestit për Netanyahun në vitin 2024, nuk do të thotë se "krimet e luftës zhduken ose faji juaj do të falet".
Ruffalo pohoi se lideri izraelit "nuk do të lobojë mbi historine" dhe do të mbahet mend gjithmonë për veprimet e tij. "Ju nuk do ta tejkaloni drejtësinë".
Komentet e aktorit pasuan mirëpritjen e Netanyahut për largimin e Khanit. Vendet anëtare të GJNP-së votuan të premten për shkarkimin e kryeprokurorit për akuzat për sjellje të pahijshme seksuale, të cilat Khani i mohon.
Khani lëshoi urdhër për Netanyahun dhe ish-ministrin e Mbrojtjes, Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në një ofensivë që ka vrarë mbi 73 mijë palestinezë në Rripin e Gazës që nga tetori 2023 dhe ka shkatërruar enklavën.
Ruffalo, një nga zërat më të hapur të Hollivudit për të drejtat e palestinezëve, e ka etiketuar shpesh situatën në Gaza si gjenocid dhe spastrim etnik, një gjetje e mbështetur edhe nga një numër agjencish dhe grupesh të të drejtave të njeriut në OKB.