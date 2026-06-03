Turqi, mësuesi i pensionuar kujdeset për macen që solli në jetë tri kotele në bagazhin e makinës

Menderes Özat
03 qershor 2026•Përditësim: 03 qershor 2026
Mehmet Akif Ortak, një mësues i pensionuar në Osmaniye të Turqisë, po kujdeset me përkushtim për një mace që ka lindur tri kotele në bagazhin e automjetit të tij.
68-vjeçari Ortak, që jeton në fshatin Kumbet, filloi ta ushqente macen që kishte parë në rrugë rreth dy muaj më parë.
Ai e mori macen në makinë dhe me kalimin e kohës u krijua një lidhje mes tyre, ndërsa më vonë ai vuri re se ajo kishte lindur në bagazhin e automjetit.
Duke u kujdesur për nënën dhe tri kotelet, Ortak ka filluar t’i marrë me vete kudo që shkon me makinë.
- I gjeti kotelet kur hyri në makinë në mëngjes
Mësuesi i pensionuar tha për Anadolu se ia ka vënë emrin maces “Tomris”.
Ai tha se lindja e koteleve ishte një surprizë për të: “E kisha futur macen në makinë. Kur dola nga makina mendova se kishte zbritur, por nuk kishte zbritur. Në mëngjes, kur doja të hipja në makinë, pashë që Tomris kishte lindur. Që atë ditë i marr me vete kudo që shkoj në treg apo në kafene”.
Ortak tha se ai ushqen macen nënë, ndërsa ajo ushqen kotelet e saj.
Ai shtoi se e ka “dhënë makinën në shërbim të maceve”.
“Janë vazhdimisht në bagazhin e makinës. Unë i ushqej me dashuri. Janë shpirti im, të çmuarit e mi. Derisa kotelet të rriten dhe të largohen, do t’i mbaj si mysafirë”, u shpreh ai.