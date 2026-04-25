Turqi, 78-vjeçari transformon me bashkëshorten pëlhurat në qilima në garazhin e shtëpisë
Mehmet Dagdas, e shndërroi garazhin e shtëpisë së tij në një punishte dhe filloi t'u jepte pëlhurave të mbetura një jetë të re me gruan e tij
Ali Kemal Zerenli
25 Prill 2026•Përditësim: 25 Prill 2026
photo: Ali Kemal Zerenli / AA
Hatay
Në Hatay, kontabilisti 78-vjeçar në pension, Mehmet Dagdas, end qilima nga pëlhura të mbetura me gruan e tij në garazhin e shtëpisë së tij, të cilën e ka shndërruar në një punishte, transmeton Anadolu.
Mehmet Dagdas, i cili punonte si kontabilist në lagjen Payas, doli në pension në vitin 1998.
Duke kaluar ditët e pensionit pa bërë asnjë punë, Dagdas u interesua për këtë art në vitin 2014 kur gruaja e tij, Fatma Dagdas, filloi të ndiqte një kurs endjeje.
Fatma vendosi që edhe ajo mund ta bënte këtë punë pasi pa burrin e saj duke endur nga pëlhura të mbetura, të cilat ajo i mësoi në kurs.
Ai filloi të mësonte endjen nga gruaja e tij dhe i përmirësoi aftësitë e tij dita-ditës.
Dagdas e shndërroi garazhin e shtëpisë së tij në një punishte dhe filloi t'u jepte pëlhurave të mbetura një jetë të re me gruan e tij.
Dagdas, i cili end qilima në punishte, fiton të ardhura duke shitur produktet që prodhon.
"Arritëm në një pikë të caktuar duke kombinuar idetë tona me gruan time"
Mehmet Dagdas tha për Anadolu se ai ka vazhduar me kënaqësi endjen e tij për 11 vjet.
Duke shpjeguar se kishte shumë kohë të lirë pas daljes në pension, Dagdas tha: "Isha i lodhur duke pushuar në shtëpi, nuk kisha kulturë kafeje dhe e mora këtë punë."
Dagdas deklaroi se njerëzit përreth tij u sjellin pëlhura që nuk i përdorin dhe i transformojnë ato në produkte të bukura në punishte.
"Pasi filluam të prodhonim së bashku, filluam ta kuptonim më shumë njëri-tjetrin. Kuptuam se fjalët e njëri-tjetrit ishin më të vlefshme. Arritëm në një pikë të caktuar duke kombinuar idetë tona me gruan time. E bëjmë këtë punë së bashku, luftojmë së bashku, zhvillohemi së bashku".
Fatma Dagdas (58) gjithashtu deklaroi se mësoi hollësitë e punës në një kurs që ndoqi dhe u bë instruktore mjeshtër.
Dagdas shpjegoi se aktualisht mbështet ata që duan të mësojnë këtë zanat përmes një kursi të hapur në bashkëpunim me Bashkinë Payas dhe Qendrën e Arsimit Publik, dhe se ai gjithashtu punon me gruan e tij në punishten e tyre në shtëpi në kohën e tij të lirë.
Dagdas theksoi se të bësh këtë punë me gruan e tij dhe të krijosh produkte të bukura së bashku është një burim lumturie.
