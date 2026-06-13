Siriani që humbi të dyja këmbët në luftën civile gjeti forcë për të vazhduar jetën përmes basketbollit
Yaser Sirevil, i cili humbi të dyja këmbët gjatë procesit të trajtimit, pas periudhës së vështirë që përjetoi u njoh me sportin në vitin 2018.
Ömer Koparan
13 qershor 2026•Përditësim: 13 qershor 2026
photo: Bakr Al Kasem / AA
Halep
Yaser Sirevil nga Siria, i cili humbi të dyja këmbët në një sulm të regjimit të rrëzuar dhe më pas u përpoq t'i rikthehej jetës përmes basketbollit, vazhdon të frymëzojë shokët e ekipit dhe njerëzit përreth me këmbënguljen e tij në basketbollin me karrocë, pavarësisht gjurmëve që ka lënë lufta.
Sirevil, i cili për një periudhë ka punuar si pjesëtar i ekipit vullnetar të mbrojtjes civile "Helmetat e Bardha", u plagos rëndë në një sulm të kryer nga avionët luftarakë të forcave të regjimit në Duma.
Siriani, i cili humbi të dyja këmbët gjatë procesit të trajtimit, pas periudhës së vështirë që përjetoi u njoh me sportin në vitin 2018.
Duke filluar të luajë në ekipin e basketbollit me karrocë, Sirevil, falë fuqisë së sportit, gjeti forcë si nga ana psikologjike ashtu edhe fizike.
Në një deklaratë për Anadolu, Sirevil, i cili përgatitet me ekipin e tij për turne ndërkombëtare, përpiqet të tregojë fuqinë e vullnetit duke thënë: "Pengesat janë në mendje, jo në trup".
- "Ajo që na jep forcë është vullneti"
"Në vitin 2016 u plagosa pranë shtëpisë sime gjatë sulmeve ajrore të regjimit të Asadit dhe humba të dyja këmbët", tha basketbollisti 28-vjeçar Yaser Sirevil.
Duke theksuar se sporti hapi një faqe të re në jetën e tij në vitin 2018, Sirevil tha: "Sporti ishte fillimi i suksesit për mua. Në të njëjtën kohë është një tregues i vullnetit të lartë. Kapiteni ynë, trajneri ynë dhe Shoqata Hedef, e cila e themeloi këtë ekip, kanë një meritë të madhe".
Ai tha se ekipi i përbërë nga persona me aftësi të kufizuara nga Guta Lindore ka luftuar së bashku prej vitesh. Sirevil tha se basketbolli i ka dhënë forcë jo vetëm fizikisht, por edhe psikologjikisht.
"Sporti është jetë. Para së gjithash, ai e lehtëson njeriun psikologjikisht. Ne, personat me aftësi të kufizuara, e kalojmë pjesën më të madhe të ditës në karrocë. Sporti relakson si trupin ashtu edhe shpirtin", u shpreh ai.
Duke theksuar se në ndeshje luftojnë me motivim të madh, Sirevil tha: "Kudo që luajmë, mendojmë se përfaqësojmë Sirinë. Ajo që na jep forcë është vullneti".
Ai shprehu shpresën se presin që administrata siriane t'u kushtojë më shumë rëndësi nevojave të personave me aftësi të kufizuara. "Shpresojmë që personat me nevoja të veçanta të marrin mbështetjen që meritojnë. Pengesa është në mendje, jo në trup", përfundoi Sirevil.