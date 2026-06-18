Parku kombëtar "Mikumi", shtëpia e jetës së egër të pasur në Tanzani

ALI OSMAN KAYA
Parku kombëtar "Mikumi" në rajonin Morogoro të Tanzanisë, njihet si një nga qendrat e shquara të jetës në natyrë të Afrikës Lindore, falë savanave të mëdha, kafshëve të egra të pasura dhe lidhjeve ekologjike me zonat më të mëdha të mbrojtura të vendit, raporton Anadolu.
"Mikumi", një nga parqet kombëtare më të mëdha në Tanzani dhe i shpallur si park kombëtar në vitin 1964, mbulon një sipërfaqe prej 3.230 kilometrash katrorë. I vendosur rreth 283 kilometra larg Dar es Salaamit, qyteti më i madh dhe qendra tregtare e vendit, parku është ndër destinacionet më të aksesueshme të safarit në vend, pasi mund të arrihet në një udhëtim rreth katër orësh falë rrjetit modern rrugor.
Ndërsa peizazhi i parkut tërheq vëmendjen me savanat e gjera që të kujtojnë Serengetin, një nga zonat ikonike natyrore të Afrikës, pemët e akacies, baobab dhe tamarind të shpërndara në këto zona krijojnë pamjen karakteristike të rajonit.
Malet Rubeho dhe Uluguru dhe formacionet shkëmbore interesante në pjesët veriore ofrojnë peizazhe të ndryshme për vizitorët. Rrafshina Mkata, e cila konsiderohet si një nga pikat më të rëndësishme të parkut për sa i përket vëzhgimeve të kafshëve të egra, lejon që shumë kafshë të shikohen në mjedisin e tyre natyror falë fushave të gjera.
- Strehon popullata të forta elefantësh dhe buajsh
Në parkun kombëtar "Mikumi", automjetet safari që lëvizin nëpër savana shoqërohen herë pas here nga tufa elefantësh, grupe zebrash, gjirafash dhe majmunësh. Në park, i njohur për popullsinë e tij të fortë të elefantëve dhe buallit, kafshët e egra vazhdojnë jetën e tyre natyrore në fusha të gjera.
Pemët e tamarindës në rajon janë ndër destinacionet e shpeshta të elefantëve dhe gjirafave. Kafshët herë pas here ushqehen me fruta që bien nga pemët. Specie të tilla si luani, leopardi, gatopri, hipopotamët, krokodili dhe antilopa gjithashtu mbijetojnë në park.
Pyjet e Miombo-s, të vendosura rreth kodrave Vuma në pjesët jugore të parkut kombëtar, janë shtëpia e specieve më të rralla si kuduja e madhe dhe antilopa sable.
- Ka më shumë se 400 lloje zogjsh
Parku shquhet jo vetëm me gjitarët e mëdhenj, por edhe me shumëllojshmërinë e shpendëve. Ndërsa rreth 400 lloje zogjsh janë regjistruar deri më sot në park, bustardi me bark të zi, lejleku marabu, shqiponja bateleur, qukapiku i kaut dhe ruli me gjoks jargavan, i cili konsiderohet një nga zogjtë më të gjallë në Afrikë, mund të shihen shpesh në rajon.
Shumë lloje shpendësh që migrojnë nga Evropa gjatë stinëve të shirave e përdorin gjithashtu parkun si një habitat të përkohshëm. Pellgjet artificiale të vendosura afërsisht 5 kilometra në veri të portës kryesore të hyrjes janë shtëpia e hipopotamëve dhe shumë zogjve të ujit.
- Ofron akomodim për vizitorët
Parku kombëtar "Mikumi" jo vetëm që ofron mundësi të përditshme safari për vizitorët e tij, por ofron përvojë akomodimi në zemër të kafshëve të egra me objektet akomoduese të vendosura brenda parkut.
Në rajon, ka shtëpi të operuara nga Autoriteti i Parqeve Kombëtare të Tanzanisë (TANAPA) si dhe bungalot në butikë safari dhe kampe çadrash që shërbejnë sipas standardeve luksoze. Këto ambiente brenda kufijve të parkut ofrojnë mundësinë për të parë nga dritaret e dhomave apo kuvertave të vëzhgimit, kafshët e egra që vijnë në burimet e ujit, veçanërisht në mbrëmje.
- Një nga korridoret e rëndësishme të jetës së egër të Afrikës Lindore
Një nga veçoritë më të rëndësishme të "Mikumi"-t, përtej shumëllojshmërisë së tij shtazore, është se ai është pjesë e një sistemi të madh ekologjik. Parku, së bashku me Parkun Kombëtar "Julius Nyerere" në jug, përbën një nga habitatet më të mëdha natyrore në Afrikën Lindore.
Në regjistrimin ajror të kryer në këtë rajon holistik, i njohur më parë si ekosistemi "selous", u konstatua se kishte afërsisht 20 mijë elefantë, 29 mijë hipopotamë dhe më shumë se 59 mijë buaj.
Kafshët lëvizin rregullisht midis "Mikumi"-t dhe "Nyerere"-s, duke shkuar në zonat ku burimet e ujit dhe ushqimit janë të disponueshme gjatë periudhave të thata. Kjo ofron mundësinë që dy zonat e mbrojtura të krijojnë një ekosistem të madh natyror të jetës që plotësojnë njëra-tjetrën.
Parku kombëtar, i cili lidh ekosistemet pyjore të maleve të harkut lindor dhe pellgut "Nyerere", luan rol kritik në mbrojtjen e biodiversitetit të Tanzanisë.
"Mikumi" tregohet ndër destinacionet në rritje të safarit në Tanzani falë arritjes në të për një kohë të shkurtër nga Dar es Salaami, mundësisë për vëzhgim të rregullt të jetës së egër dhe ekosistemit të tij të pasur.