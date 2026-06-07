Operatori i tornos me gjysmë shekulli përvojë vazhdon profesionin e tij pavarësisht sëmundjes së Parkinsonit
I njohur në qytet si "mjeshtri i operatorëve të tornos", Yuksel Aydin, një operator tornoje 76-vjeçar, ia ka përcjellë njohuritë dhe përvojën e tij djalit dhe nipit të tij, duke vazhduar profesionin e tij për tre breza.
Fadime Yılmaz Elma
07 qershor 2026•Përditësim: 07 qershor 2026
photo: Fadime Yılmaz Elma / AA
ZONGULDAK
Yuksel Aydin, një operator tornoje 76-vjeçar në Zonguldak të Turqisë, i cili ka punuar në të njëjtën punishte me djalin dhe nipin e tij për afërsisht 55 vjet, vazhdon profesionin e tij pavarësisht se vuan nga sëmundja e Parkinsonit.
Aydin, i cili mori trajnim në Qendrën e Trajnimit të Praktikës Profesionale të hapur nga Korporata Turke e Qymyrit në vitin 1966 për të trajnuar personelin teknik, më vonë filloi të punonte si operator tornoje në Punishten Qendrore TTK.
Duke ëndërruar të vazhdonte profesionin në punishten e tij, ai la punën pasi punoi brenda institucionit për rreth shtatë vjet dhe hapi punishten e tij në qendër të qytetit.
Për vite me radhë, Aydin ka prodhuar dhe riparuar për sektorin industrial, duke kryer mirëmbajtje, riparim dhe prodhim të vinçave, vagonëve, kamionëve tërheqës dhe makinerive të rënda të ndërtimit. Duke përdorur pjesë të papërdorura të automjeteve, ai gjithashtu prodhon makineri të rënda ndërtimi me burimet e tij dhe vazhdon të përparojë profesionin e tij me sistemet që ka zhvilluar.
I njohur në qytet si "mjeshtri i operatorëve të tornos", Aydin ia ka përcjellë njohuritë dhe përvojën e tij djalit dhe nipit të tij, duke vazhduar profesionin e tij për tre breza.
Pavarësisht se vuan nga sëmundja e Parkinsonit, 76-vjeçari Aydin shkon në punishte çdo ditë, duke u dhënë shembull atyre përreth tij me etikën e tij të punës.
- "Kjo është dëshirë, dashuri dhe pasion"
Yuksel Aydin tha për Anadolu se filloi të zhvillonte një interes për hekurin në vitet e shkollës fillore.
Duke shpjeguar se si fëmijë, bënte soba nga fuçi nafte, ai tha: "Njerëzit që vinin në Zonguldak nga jashtë qytetit i blinin ato soba. Ata i digjnin në shtëpitë e tyre. Unë bëja soba druri dhe qymyri nga fuçi nafte dhe i shisja. Kështu lindi dashuria ime për hekurin".
Ai tregoi se mësuesi i tij i shkollës fillore i tha: "Do të bëhesh zejtar" dhe se këto fjalë i kanë mbetur në kujtesë".
Aydin, i cili deklaroi se kohët e fundit u diagnostikua me sëmundjen e Parkinsonit, tha se po përpiqet ta kapërcejë sëmundjen e tij duke punuar.