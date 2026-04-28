Nëna e ikonës së protestës siriane ndihet "e lehtësuar" ndërsa kushëriri i Asadit del në gjyq për krime kundër civilëve

Mohammad Sıo
28 Prill 2026•Përditësim: 28 Prill 2026
Nëna e Hamza al-Khateeb, një civil sirian i cili vdiq nën tortura në burgjet e regjimit, tha se ndjeu lehtësim pasi ish-zyrtari i sigurisë, Atef Najib doli në gjyq për herë të parë që nga rënia e regjimit të Bashar al-Assadit.
Në një intervistë për Anadolu, Samira Hahami tha se të shihte Najibin në gjykatë i solli njëfarë ngushëllimi, por theksoi se drejtësia mbetet e paplotë. "Ishte një gëzim i papërshkrueshëm. Ndjeva njëfarë paqeje duke e parë atë atje", tha ajo, por theksoi se drejtësia e plotë do të vinte vetëm me llogaridhënie në nivelet më të larta.
"Drejtësia e vërtetë do të jetë kur koka e gjarprit të mbahet përgjegjës", tha ajo duke iu referuar Assadit ndërsa shtoi se dënimi minimal i pranueshëm do të ishte ekzekutimi.
Najib, një kushëri i Assadit dhe ish-shefi i sigurisë politike në qytetin Daraa të Sirisë, i cili mbikëqyri operacionet e sigurisë në Daraa gjatë ditëve të para të kryengritjes siriane në vitin 2011, u paraqit të dielën para Gjykatës së Katërt Penale në Damask.
Ai u arrestua në janar të vitit të kaluar dhe akuzohet se ka qenë një nga të parët që kreu shkelje kundër civilëve në Daraa. Ai fajësohet gjithashtu për arrestimin dhe torturën e fëmijëve në Daraa të cilët kishin shkruar slogane kundër regjimit në mure, një incident që shkaktoi protesta fillestare në Siri.
- I shpërfytyruar
Duke rrëfyer momentin kur trupi i djalit të saj u kthye, Hahami përshkroi ashpërsinë e abuzimit që kishte përjetuar. "Kur e sollën në shtëpi, e pashë. Ishte një ndjenjë e papërshkrueshme. Nga tmerri i asaj që pashë, ai nuk dukej fare si Hamza. Fytyra, sytë, i gjithë trupi i tij kishin ndryshuar", tha ajo.
Ajo tha se trupi i tij ishte dëmtuar rëndë dhe i fryrë deri në atë pikë sa ai ishte pothuajse i panjohshëm, duke e përshkruar momentin si thellësisht traumatik. "Ai ishte thjesht një fëmijë si çdo djalë tjetër. Ai nuk doli për të dëmtuar askënd", tha Hahami duke shtuar se mban përgjegjës ish-oficerët e regjimit për torturën dhe vdekjen e tij".
Hamza u rrëmbye në vitin 2011 në moshën 13-vjeçare dhe iu nënshtrua torturave të rënda përpara se të vdiste në paraburgim. Trupi i tij iu kthye më vonë familjes së tij dhe rasti i tij u bë simbol i kryengritjes.
"Ata nuk interesohen për gjendjen e një fëmije, nuk ndihen përgjegjës dhe nuk janë qenie njerëzore normale për të bërë atë që i bënë atij, pasi ai iu nënshtrua formave më të rënda të torturës", tha nëna e pikëlluar.
Autoritetet siriane kanë njoftuar vazhdimisht arrestime të individëve të akuzuar për abuzime kundër civilëve gjatë konfliktit midis viteve 2011 dhe 2024, duke i përshkruar hapat e tillë si pjesë të përpjekjeve për të kërkuar llogaridhënie.