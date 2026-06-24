Kotelet e kafenesë bëhen burim lumturie për individë me nevoja të veçanta
"Kafeneja e Lumtur" është bërë një nga vendet ku individët me nevoja të veçanta përjetojnë momentet e tyre më të bukura
Özgür Alantor
24 qershor 2026•Përditësim: 24 qershor 2026
photo: Özgür Alantor / AA
Kastamonu
Në Kastamonu të Turqisë, kotelet në një kafene, e cila u shërben individëve me nevoja të veçanta dhe familjeve të tyre, janë bërë një burim gëzimi për këta individë, raporton Anadolu.
"Kafeneja e Lumtur" drejtohet nga Shoqata e Kastamonut për Solidaritet me Individët dhe Familjet me Nevoja të Veçanta. Duke u shërbyer të gjithëve, nga atletët dhe artistët deri te punëtorët dhe amvisat, kafeneja është bërë një nga vendet ku individët me nevoja të veçanta përjetojnë momentet e tyre më të bukura.
Individët me nevoja të veçanta dhe familjet e tyre organizojnë ngjarje të veçanta këtu, duke përfshirë festa ditëlindjeje dhe festa lamtumire ushtarake simbolike, ku ata luajnë lojëra, këndojnë, kërcejnë dhe festojnë.
Përafërsisht dy vjet më parë, një mace e plagosur kërkoi strehim në "Happy Cafe". Kjo mace, shumë e dashur si nga familjet ashtu edhe nga individët me nevoja të veçanta, lindi katër kotele rreth 1,5 muaj më parë.
Kotelet, duke u rritur me dashurinë e individëve me nevoja të veçanta dhe familjeve të tyre, janë bërë maskotat e kafenesë.
Huriye Boyraz, Kryetare e Shoqatës për Solidaritet me Individët me Nevoja të Veçanta dhe Familjet e Tyre, për Anadolu tha se kafeneja është bërë një vend shumë i veçantë për ta.
Duke shpjeguar sa shumë e duan macen, Boyraz tha: "Dy vjet më parë, në një ditë të ftohtë dhe me dëborë, e sollëm macen nënë brenda. Ajo kishte shumë ftohtë dhe pas kësaj, e adoptuam dhe filluam të kujdeseshim për të. Pas një kohe, pamë se fëmijët tanë me nevoja të veçanta filluan ta donin dhe ta preknin macen. Ishim shumë të kënaqur që ata filluan të bashkëvepronin me macen. Ndërsa fëmijët tanë me nevoja të veçanta dhe familjet e tyre ishin ulur dhe bisedonin, macja filloi të vinte dhe të ulej në një karrige në tavolinë".
"Ajo nuk u largua nga ne për dy vjet. Ndërveprimi i saj me fëmijët tanë ishte i mrekullueshëm; ne zbuluam dashurinë e fëmijëve tanë për kafshët këtu. Kjo ishte shumë e çmuar për ne. Ajo nuk ndihej e tjetërsuar; ajo madje erdhi në anën e fëmijëve tanë ndërsa po bisedonim. Ne patëm katër kotele. Nënat tona, individët tanë me nevoja të veçanta, po i rrisin kotelet me dashuri. Ata tani janë macet e lumtura të Kafenesë së Lumtur. Tani kemi pesë kotele, përfshirë nënën", tha ajo.
Kotelet e kafenesë bëhen burim lumturie për individë me nevoja të veçanta