Gaza, plastika e mbledhur nga mbeturinat po shndërrohet në tuba për të përmbushur nevojat për ujë
Palestinezët po ndërmarrin iniciativa për të zgjidhur krizën e ujit të shkaktuar nga shkatërrimi i infrastrukturës si pasojë e sulmeve izraelite.
Gülşen Topçu, Hamza Z. H. Qraiqea
09 Maj 2026•Përditësim: 09 Maj 2026
photo: Hamza Z. H. Qraiqea / AA
GAZA (AA) - Në Gaza, materialet plastike të mbledhura nga grumbujt e mbeturinave dhe rrënojat e shtëpive të shkatërruara po riciklohen në fabrika të improvizuara duke përdorur metoda rudimentare për të prodhuar tuba uji që do t'u sigurojnë njerëzve ujin e nevojshëm, raporton Anadolu.
Këto projekte, të zbatuara me pajisje shumë rudimentare dhe metoda primitive, synojnë të lehtësojnë vuajtjet e palestinezëve që kanë pritur në radhë për ujë që nga viti 2023 dhe fermerëve që duan të ujitin fushat e tyre.
Në fabrikat që operojnë për këtë qëllim në qytetin verior të Gazës, plastikat e mbledhura nga mbeturinat klasifikohen, copëtohen dhe përgatiten për riprodhim si lëndë të para.
- Prodhojnë tuba uji për të përmbushur nevojat e njerëzve për ujë nga mbeturinat plastike
Arafat El-Kassas, pronari i një fabrike për copëtimin e plastikës, deklaroi se meqenëse lëndët e para nuk vijnë nga jashtë, ata përdorin plastikë që fëmijët dhe të rinjtë e nxjerrin me shumë mund nga mbeturinat dhe rrënojat.
Duke theksuar se mijëra njerëz që jetojnë në tenda kanë nevojë për shumë produkte në jetën e tyre të përditshme, Kassas tha: "Ne po prodhojmë gjëra nga hiçi. Njerëzit kanë shumë nevoja. Ne po përpiqemi t'ua lehtësojmë vuajtjet".
Khalil al-Ramlavi, pronari i fabrikës ku prodhohen tubat, deklaroi se ata plotësojnë nevojat e personave të zhvendosur që vuajnë nga etja në tenda dhe fermerëve që duan të ujitin fushat e tyre me tubat që prodhojnë.
Ramlavi, i cili tha se shkoi për të gjetur një zgjidhje për këtë nevojë të njerëzve me përvojën që fitoi në sektorin e plastikës për shumë vite, vuri në dukje:
"Këto tuba që prodhojmë lehtësojnë shumë shpërndarjen e ujit për palestinezët e zhvendosur që presin në radhë për ujë. Meqenëse edhe unë e përjetova këtë problem, u përpoqa të gjeja një zgjidhje për problemet e këtyre njerëzve duke prodhuar tuba uji".
- Operojnë në një sektor të shembur
Ramlavi shpjegoi se industria në Gaza është prekur rëndë nga sulmet, me 98 për qind të fabrikave të shkatërruara, dhe se ata po përpiqen të bëjnë diçka me vështirësi të mëdha, pamundësi dhe kushte primitive.
Ramlavi theksoi se ata po përjetonin mungesa të lëndëve të para, pjesëve rezervë, karburantit, vajit të motorit dhe gjeneratorëve, duke shtuar se po punonin nën presion të vazhdueshëm për të ndaluar prodhimin për shkak të mungesës së lëndëve të para.
