Djaloshi nga Gaza që humbi gjymtyrët në një sulm izraelit vazhdon jetën falë pasionit për patinazhin
Trembëdhjetëvjeçari Akram al-Fayoumi, i cili vazhdon të bëjë patinazh me një këmbë protetike të vendosur në Egjipt, ëndërron të ketë një protezë të re dhe një kalë.
Anas Zeyad Fteha, Muhammed Emin Canik
17 Maj 2026•Përditësim: 17 Maj 2026
Stamboll
Trembëdhjetëvjeçari Akram al-Fayoumi, i cili humbi krahun e majtë dhe këmbën e djathtë në një sulm izraelit në Gaza, po vazhdon jetën falë pasionit të tij për patinazhin me rrota dhe kalërimin, raporton Anadolu.
Akram, i cili vazhdon të bëjë patinazh me rrota me një këmbë protetike të vendosur në Egjipt, por që e gjen të parahatshme, ëndërron të ketë një protezë të re dhe një kalë.
Në Gaza, ku dhjetëra mijëra njerëz kanë humbur jetën në sulmet e ushtrisë izraelite që nga tetori i vitit 2023, sipas të dhënave të Kombeve të Bashkuara (OKB), më shumë se 6.600 njerëz që kanë pësuar humbje të gjymtyrëve kanë nevojë për mbështetje protetike dhe rehabilitimi.
Akram, një nga mijëra fëmijët me aftësi të kufizuara në Gaza, përshkroi momentin e sulmit që çoi në humbjen e një krahu dhe një këmbe:
"U plagosa në shkollën Abdulfattah Hammoude. Po shkoja të merrja patinat për të luajtur me miqtë e mi kur papritmas një raketë goditi dhe përfundova në Spitalin Baptist Al-Ahli".
Akrami i vogël, i cili tha se kushëriri i tij e çoi në spital pas sulmit, deklaroi: "Vazhdova të recitoja Shehadetin (deklaratën islame të besimit) gjatë rrugës. Kur u zgjova, kuptova se kisha humbur dorën dhe këmbën".
- "Ëndrra ime është të kem proteza të reja dhe një kalë"
Fëmija palestinez, i cili tha se nuk mund ta kuptonte se çfarë ndodhi, vazhdoi: "Cili është krimi ynë, mëkati ynë në këtë luftë? Pse iu nënshtruam kësaj? Pse u plagosa kështu dhe më prenë dorën dhe këmbën? Ndjeva sikur nuk kisha më asgjë për të luajtur dhe qava".
Akram, i cili ende ka shrapnel në kokë dhe gjoks, tha se ka nevojë për trajtim gjithëpërfshirës jashtë Gazës.
Fëmija palestinez tha: "Ëndrra ime është të kem proteza të reja dhe një kalë".
- Gëzimi i tij i vetëm janë patinat e tij të dashura
Pavarësisht gjithçkaje, Akram, i cili nuk ka hequr dorë nga patinat e tij, tha se patinazhi është gëzimi i tij më i madh.
Fëmija palestinez, i cili tha se është i talentuar në patinazh me dhe kalërim, theksoi se patinat e tij, të cilat i përdor me pasion, janë gëzimi i tij i vetëm.
- "Djali im nuk mori trajtim të plotë"
Babai i Akramit, Sherif al-Fayoumi, shpjegoi gjithashtu se djali i tij u plagos rëndë në sulm, por nuk mori trajtimin e nevojshëm.
"Akrami u plagos në Shkollën Abdulfattah Hammouda në Rrugën Jaffa. Faleminderit Zotit që është gjallë, por njëra dorë dhe një këmbë iu prenë. Ai gjithashtu ka ende shrapnel në kokë dhe në gjoks. Djali im shkoi në Egjipt rreth një vit e gjysmë më parë dhe qëndroi atje për më shumë se një vit, por nuk mori trajtim të plotë për lëndimet në kokë dhe këmbë".
- "Ai u pajis me një protezë në Egjipt, por nuk u ndje kurrë rehat me të"
Fayoumi deklaroi se djali i tij vuajti shumë, duke thënë: "Që nga fillimi, nuk doja ta operoja këtu sepse fëmija kishte shumë dhimbje dhe nuk doja t'ia rihapja plagët. Mendova se do të merrte trajtim më të mirë jashtë vendit".
Duke theksuar nevojën e djalit të tij për një gjymtyrë protetike, Fayoumi tha: "Ai u pajis me një protezë në Egjipt, por nuk e përdori kurrë, nuk u ndje kurrë rehat me të".
- "Vendosmëria e Akramit na mban në këmbë"
Babai palestinez, duke deklaruar se pasioni i djalit të tij për patinazhin dhe kalërimin vazhdon, tha:
"Ai ka hipur në kuaj që kur ishte 7 vjeç; ai mund të kalërojë dhe të udhëtojë vetë. Ai mësoi të patinazhonte në fillim të luftës duke parë një fëmijë në shkollë dhe u bë fëmija më i mirë në rajon në këtë drejtim, madje duke u mësuar fëmijëve të tjerë, kushërinjve dhe miqve të tij".
Babai shpjegoi se Akrami po pastronte patinat e tij ditën e sulmit, duke thënë: "Ai dhe miqtë e tij po bëheshin gati të dilnin dhe të bënin patina. Pikërisht atëherë, dy raketa i goditën. Të gjithë me të u martirizuan, falë Zotit që Akrami është gjallë".
"Vendosmëria e Akramit është ende shumë e fortë. Është vendosmëria e tij që na mban gjallë. Ëndërroj ta shoh djalin tim në vendet më të mira. Zoti e shëroftë, e mbrojttë dhe e bëftë edhe më të mirë se më parë", tha Fayoumi.