Djaloshi me autizëm jep shembull për personat me nevoja të veçanta përmes arritjeve të tij artistike
Duke bërë përpjekje të mëdha për të zhvilluar aftësitë e tij, 20-vjeçari Ali Dokucu, i lindur dhe rritur në Stamboll, ka fituar vlerësimin e njerëzve përreth falë suksesit në aktivitetet artistike dhe sportive.
Halis Akyıldız
06 qershor 2026•Përditësim: 06 qershor 2026
photo: Halis Akyıldız / AA
Stamboll
STAMBOLL (AA) - HALİS AKYILDIZ - Ali Dokucu, një i ri me autizëm, i cili merret me veprimtari artistike si piktura dhe vizatimi me laps, me këmbënguljen dhe talentin e tij po bëhet frymëzim si për bashkëmoshatarët ashtu edhe për individët e tjerë me nevoja të veçanta.
20-vjeçari Dokucu, i lindur dhe rritur në Stamboll, pas shkollës fillore përfundoi Degën e Pikturës në Gjimnazin Anatolian të Arteve të Bukura Mimar Sinan në Uskudar.
Duke bërë përpjekje të mëdha për të zhvilluar aftësitë e tij, Dokucu ka fituar vlerësimin e njerëzve përreth falë suksesit në aktivitetet artistike dhe sportive.
Duke ndarë punimet e tij edhe në rrjetet sociale dhe duke arritur te një audiencë e gjerë, Dokucu një pjesë të të ardhurave nga shitja e veprave të tij e dedikon për projekte të përgjegjësisë sociale.
Dokucu tha për Anadolu se mund të vizatojë çdo lloj figure, por më së shumti pëlqen të punojë me figurat e kafshëve.
Ai theksoi se gjatë pikturimit ndihet i qetë dhe i lumtur kur dëgjon muzikë klasike, duke shtuar se veprat e tij e emocionojnë.
Dokucu tregoi se ndër sportet më shumë pëlqen tenisin dhe se për një periudhë ka qenë sportist i licencuar i pingpongut.
Ai tha se merret me puzzle që nga mosha e vogël dhe se një puzzle të madh mund ta përfundojë brenda rreth tre ditësh.
Dokucu shpjegoi se mënyra e tij e të folurit shpesh krahasohet me dublimet turke të filmave të huaj dhe se të folurit e tij me kalimin e kohës ka marrë natyrshëm këtë formë.
Duke theksuar se në të ardhmen e afërt planifikon të ekspozojë në një ambient të përshtatshëm veprat e tij me bojë akrilike, vizatimet me laps dhe punimet me puzzle, ai shtoi se do të vazhdojë të merret me pikturë gjatë gjithë jetës së tij.
- "Edhe ne përjetojmë shqetësimet, emocionet, shpresat dhe frikërat që përjetojnë të gjitha nënat"
Nëna e tij, Ahu Kamaci, tha se ndihet krenare për djalin dhe punimet e tij. Duke treguar se jeta e saj është e lidhur me krijimet artistike të djalit, aktivitetet sportive dhe veprimtaritë e ndryshme, Kamaci tha: "Edhe ne përjetojmë shqetësimet, emocionet, shpresat dhe frikërat që përjetojnë të gjitha nënat".
Kamaci theksoi se shqetësimi më i madh i familjeve që kanë fëmijë me nevoja të veçanta është gjetja e një përgjigjeje për pyetjen: "Çfarë do të ndodhë pas meje?”, duke shtuar se pranimi i fëmijëve nga shoqëria dhe vlerësimi i tyre ashtu siç e meritojnë është ndër proceset më të vështira për familjet.
Ajo theksoi se fakti që djali i saj nuk është prekur rëndë nga autizmi dhe mbështetja e duhur e talenteve të tij kanë luajtur rol të rëndësishëm në zhvillimin e tij, duke shtuar se edhe fëmijë të tjerë me autizëm mund të kenë potencial të ngjashëm ose edhe më të madh.
Ahu tha se familjeve dhe fëmijëve duhet t’u jepet mundësia e nevojshme në këtë drejtim dhe se talentet e djalit të saj janë vërejtur që në moshë të vogël.
Djaloshi me autizëm jep shembull për personat me nevoja të veçanta përmes arritjeve të tij artistike