Çifti i të moshuarve iu nënshtrua ndërhyrjes kirurgjikale së bashku dhe u ngritën në këmbë të lumtur
Melike Keskin
26 Prill 2026•Përditësim: 26 Prill 2026
photo: Melike Keskin / AA
Konya
Në Konya, Mehmeti 82-vjeçar dhe Durdane Akdagi 81-vjeçare, një çift që kishin vështirësi në ecje për shumë vite për shkak të stenozës së shtyllës kurrizore, rifituan shëndetin e tyre pasi iu nënshtruan një operacioni në të njëjtën ditë, raporton Anadolu.
Mehmeti dhe Durdane Akdag, të cilët u martuan 63 vjet më parë në Konya, nuk u ndanë kurrë pavarësisht të gjitha vështirësive që hasën gjatë gjithë jetës së tyre.
Çifti, i cili mbështeti njëri-tjetrin gjatë sëmundjes dhe shëndetit, u bë i paaftë të ecte për shkak të stenozës së shtyllës kurrizore, një gjendje që u zhvillua dhe përparoi gjatë 6 muajve të fundit.
Mehmet Akdag, i cili mund të bënte vetëm disa hapa me mbështetjen e atyre që e rrethonin, dhe gruaja e tij Durdane Akdag, e cila nuk mund të ecte më fare, më në fund iu drejtuan Spitalit të Fakultetit të Mjekësisë të Universitetit Selçuk për trajtim.
Pas ekzaminimeve, u vendos që çifti i moshuar do t'i nënshtrohej një operacioni. Ata i thanë mjekut që do të kryente operacionin se nuk ishin ndarë kurrë dhe u zotuan që operacionet të kryheshin në të njëjtën ditë.
Duke mos mundur ta fshehin admirimin e tyre për përkushtimin e Mehmet dhe Durdane Akdag, mjekët pranuan gjendjen e çiftit. Pas përgatitjeve të nevojshme, çifti Akdag iu nënshtrua operacionit në të njëjtën ditë, duke rifituar shëndetin e tyre dhe duke filluar të ecnin përsëri.
Profesori i Asociuar Dr. Ali Guleç, anëtar i fakultetit të Ortopedisë dhe Traumatologjisë në Fakultetin e Mjekësisë të Universitetit Selçuk, i cili kreu operacionet te çifti i moshuar, tha për Anadolu se ata kishin diagnostikuar çiftin, i cili kishte aplikuar tek ata dy muaj më parë, me "stenozë të shtyllës kurrizore lumbare", e njohur zakonisht si "ngushtim i kanalit kurrizor".
Guleç shpjegoi se çifti kishte paraqitur një gjendje: "Nëse na operoni të dyve në të njëjtën ditë, do ta bëjmë operacionin në atë mënyrë". Ai vazhdoi, “Kur pyeta pse, ata thanë, 'Nuk jemi ndarë për 63 vjet. Nëse mund të qëndrojmë në të njëjtën dhomë dhe të bëjmë operacionin në të njëjtën ditë, kjo është në rregull.' Nuk donim t'i zhgënjenim. I vendosëm të dy në të njëjtën dhomë, i kryem operacionet e tyre në të njëjtën ditë dhe i bëmë të dy të ecnin në të njëjtën ditë. Pacientët tanë janë shumë të lumtur.”
"Të dy ishin në këmbë dy orë pas operacionit dhe madje edhe ata u habitën"
Guleç, i cili ndau gëzimin e çiftit që u çlirua nga sëmundjet që ua vështirësonin shumë jetën e tyre të përditshme, deklaroi, "Të dy ishin në këmbë dy orë pas operacionit dhe madje edhe ata u habitën".
Mehmet Akdag, i cili përjetoi gëzimin e kryerjes së operacionit me gruan e tij dhe daljes së shëndetshme, tha se ai dhe Durdane Akdag kanë jetuar një jetë të bukur së bashku për 63 vjet, duke mbështetur njëri-tjetrin në çdo mënyrë.
Akdag, duke deklaruar se mund të bënte vetëm disa hapa për shkak të sëmundjeve të tij dhe gruaja e tij mezi ecte, tha: "Të dy vuanim nga probleme me shpinën, ishim të përkulur. Me lejen e Zotit, Dr. Ali Guleç na operoi, së pari gruan time, pastaj mua. Operacionet tona shkuan mirë. Tani po përmirësohem dita-ditës. Ndihem mirë, dhe kështu është edhe gruaja ime. U operuam dy ditë më parë. Do të përmirësohemi, me vullnetin e Zotit. Sot ecëm së bashku 2-3 herë. Gruaja ime kishte pak frikë nga operacioni, por inkurajuam njëri-tjetrin. Zoti është me ne, nuk ka pikëllim. U operuam, falë Zotit që tani mund të ecim".
Durdane Akdag shtoi: "Po ia dilnim mbanë. U sëmurëm, nuk kishim zgjidhje tjetër, u operuam. U operuam po atë ditë. Isha shumë e frikësuar, por burri im jo. E kemi rifituar shëndetin tonë. Zoti i bekoftë dhe ua lehtësoftë punën. Tani jemi mirë".
