Berberi ushqen zogjtë në dyqanin e tij ditën dhe natën në shtëpi
- Ndërsa Mehmet Goçmenler, një berber në lagjen Karacabey të Bursës, po hapte derën e punës së tij, vuri re se në një qese përballë dyqanit kishte 4 zogj dallëndyshe.
Fatih Çapkın, Ayhan Fidan
05 korrik 2026•Përditësim: 05 korrik 2026
photo: Fatih Çapkın / AA
BURSA
Mehmet Goçmenler, berber në Bursa, kujdeset për 4 zogj dallëndyshe që gjeti në një çantë përpara vendit të punës.
Ndërsa Mehmet Goçmenler, një berber në lagjen Karacabey të Bursës, po hapte derën e punës së tij, vuri re se në një qese përballë dyqanit kishte 4 zogj dallëndyshe.
Ai kontrolloi përreth dhe pasi nuk pa fole në zonë, i mori ata në dyqanin e tij.
Me informacionin që mori nga interneti dhe ushqyesit e zogjve, Mehmeti filloi t'i ushqejë zogjtë me krimbat e miellit dhe krimbat e tokës çdo gjysmë ore.
Mehmeti kujdeset për zogjtë në punë ditën dhe në shtëpi gjatë natës
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Mehmet Goçmenler tha për Anadolu se i ka gjetur zogjtë para vendit të punës dhe i ka adoptuar.
"As ne nuk kemi shumë eksperiencë. Çfarë duhet të japim e mësuam duke parë video dhe në internet. Këtu miqtë tanë thanë t'i ushqenim, kështu që filluam t'i ushqejmë. Porositëm krimba të miellit dhe u japim krimba. Unë u jap herë pas here të verdhat e vezëve, por që rriten, nuk kanë nevojë për shumë. Janë një javë me mua".
Goçmenler deklaroi se nuk i lënë vetëm këlyshët dhe thanë: "I marr në shtëpi kur iki në mbrëmje dhe i kthej kur të vij në dyqan. Në këtë proces duhet t'i ushqejmë sa më shpesh".