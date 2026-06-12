Zyrtarët e Turqisë dhe Maqedonisë së Veriut vlerësojnë korridoret ndërkombëtare të transportit

Gökhan Ergöçün
12 qershor 2026•Përditësim: 12 qershor 2026
Zyrtarë të Turqisë dhe Maqedonisë së Veriut kanë vlerësuar investimet në infrastrukturë dhe partneritetet strategjike në korridoret e transportit në një forum biznesi të mbajtur në Stamboll, raporton Anadolu.
I organizuar nga Bordi i Marrëdhënieve të Jashtme Ekonomike të Turqisë (DEIK), ngjarja mblodhi në Stamboll zyrtarë të lartë nga të dy vendet, përfshirë kryeministrin e Maqedonisë së Veriut, Hristijan Mickoski.
Ministri turk i Transportit dhe Infrastrukturës, Abdulkadir Uraloglu tha se lidhjet historike midis Turqisë dhe Maqedonisë së Veriut po forcohen çdo ditë e më shumë. Ai theksoi se konfliktet në rajonin përreth Turqisë kanë sjellë paralajmërime të rëndësishme për nevojën urgjente të zhvillimit të alternativave të shumta për korridoret e transportit.
Turqia ka investuar 355 miliardë dollarë në infrastrukturë, veçanërisht në transport, gjatë 23 viteve të fundit. “Ne vlerësojmë se kjo do të kontribuojë me 2 trilionë dollarë në ekonominë kombëtare gjatë 10 viteve të ardhshme dhe përmes kësaj nisme po kontribuojmë gjithashtu në punësimin e 1.2 milionë personave çdo vit”, tha ai.
Uraloglu shtoi se marrëveshja e bashkëpunimit mes Hekurudhave Shtetërore të Turqisë dhe asaj të Maqedonisë së Veriut do të kontribuojë ndjeshëm në forcimin e bashkëpunimit mes dy vendeve. "Ne jemi të pozicionuar në një pikë strategjike që lidh Evropën dhe Azinë, prandaj po rrisim gradualisht këto pika tranziti çdo ditë", tha ai.
Më tej Uraloglu theksoi se për linjën hekurudhore që kalon përmes urës "Yavuz Sultan Selim" në Stamboll, me gjatësi rreth 120 kilometra, Turqia ka siguruar një kredi prej 6.75 miliardë dollarësh nga gjashtë institucione ndërkombëtare të udhëhequra nga Banka Botërore.
“Po punojmë gjithashtu për një korridor që nis nga rajoni i Gjirit, Korridori i Zhvillimit. Nëse do ta kishim përfunduar sot këtë korridor, Ngushtica e Hormuzit nuk do të dominonte kaq shumë agjendën globale për shkak të trafikut nga Iraku”, tha ai.
Ministri turk theksoi se vendi i tij është i gatshëm për çdo formë bashkëpunimi me Maqedoninë e Veriut dhe për ndarjen e ekspertizës së saj.
- Maqedonia e Veriut fokusohet në korridoret strategjike
Ndërkaq, sekretari i përgjithshëm i Qeverisë së Maqedonisë së Veriut, Igor Janushev shpjegoi se vendi i tij ka zhvilluar korridoret 8 dhe 10 për ta vendosur vendin në qendër të nevojave strategjike të aleatëve.
Janushev tha se vendi planifikon të investojë 5.5 miliardë euro në infrastrukturë gjatë pesë deri shtatë viteve të ardhshme. Ai njoftoi se qeveria ka nënshkruar një marrëveshje strategjike partneriteti me Mbretërinë e Bashkuar për financimin e këtyre projekteve.
Ai theksoi se kompanitë turke kanë luajtur rol aktiv dhe konstruktiv në projektet hekurudhore dhe rrugore në vend. Janushev bëri të ditur se Maqedonia e Veriut planifikon të shpallë një tender prej 450 milionë eurosh për seksionin e tretë të Korridorit 8, së bashku me Bankën Evropiane të Investimeve dhe BE-në, brenda dy deri tre javëve.