Zvicër, inflacioni arrin nivelin më të lartë për shkak të kostos më të lartë të energjisë

Mücahithan Avcıoğlu
05 Maj 2026•Përditësim: 05 Maj 2026
Shkalla vjetore e inflacionit në Zvicër u rrit në nivelin e saj më të lartë në 16 muaj në prill, e nxitur nga kostot më të larta të energjisë të lidhura me konfliktin në Lindjen e Mesme, transmeton Anadolu.
Çmimet e konsumit u rritën me 0.6 për qind nga viti në vit në prill, duke u përshpejtuar nga një rritje prej 0.3 për qind në mars, sipas Zyrës Federale të Statistikave Zvicerane. Shifra ishte në përputhje me pritjet e tregut ndërsa të gjithë ekonomistët e anketuar kishin parashikuar rritje.
Produktet e naftës ishin ndër kontribuesit kryesorë në rritjen e inflacionit, pasi konflikti në Lindjen e Mesme vazhdoi të rriste kostot e energjisë dhe të ndikonte në çmimet në disa kategori të tjera. Çmimet e transportit, të cilat preken shumë nga rritja e kostove të energjisë, u rritën me 2.2 për qind në prill në baza mujore.
Çmimet për perimet dhe frutat tropikale gjithashtu shënuan rritje ndërsa rritjet e mundshme të faturave të energjisë elektrike pritet të ndikojnë te konsumatorët vetëm vitin e ardhshëm për shkak të rregulloreve lokale. Inflacioni bazë, i cili përjashton energjinë, u ngadalësua në 0.3 për qind në prill, duke sugjeruar se presionet më të gjera të çmimeve kanë mbetur të kufizuara për momentin.
Shifra e fundit shënoi përshpejtimin e dytë radhazi të inflacionit zviceran, megjithëse Banka Kombëtare Zvicerane pret që rritja e kostos të jetë e përkohshme. Banka Qendrore ishte përballur me inflacion të dobët përpara se konflikti në Lindjen e Mesme të intensifikohej, pjesërisht për shkak të forcës së frangut zviceran, i cili ul kostot e importit dhe rëndon çmimet e konsumit.
SNB pret që inflacioni të jetë mesatarisht 0.5 për qind në tremujorin e dytë, por leximi i prillit sugjeron se norma mund ta tejkalojë atë parashikim nëse rritja e çmimeve nuk ngadalësohet në muajt e ardhshëm. Inflacioni zviceran mbetet shumë nën zonën e euros, ku çmimet e konsumit u rritën me 3 për qind në prill, ritmi më i shpejtë që nga shtatori 2023.
Sipas masës së harmonizuar të Bashkimit Evropian, norma e inflacionit në Zvicër qëndroi në 0.5 për qind në prill.