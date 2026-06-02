Zelenskyy: Sulmet e Ukrainës me dronë ndaj infrastrukturës energjetike të Rusisë po japin rezultate

Elena Teslova
02 Qershor 2026•Përditësim: 02 Qershor 2026
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy tha të hënën se fushata e Kievit për ato që ai i përshkroi si "sanksione afatgjata" kundër infrastrukturës ushtarake dhe energjetike ruse po jep rezultate, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë në Telegram, Zelenskyy tha se forcat ukrainase tani mund të godasin rrugët logjistike ruse në pothuajse të gjithë thellësinë e territorit ukrainas që aktualisht është nën kontrollin rus.
Ai theksoi se "praktikisht nuk ka mbetur asnjë rrugë e sigurt në Ukrainën jugore dhe lindore", duke i lidhur sulmet me mungesat e raportuara të karburantit në Krime dhe zona të tjera të kontrolluara nga Rusia.
"Plani i sanksioneve tona afatgjata po zbatohet hap pas hapi", tha Zelenskyy.
Sipas tij, forcat ukrainase goditën 15 rafineri ruse të naftës midis janarit dhe majit dhe pretendoi se gati 40 për qind e kapacitetit primar të rafinimit të naftës së Rusisë është jashtë funksionit që nga maji.
Zelenskyy pretendon se Rusia ka futur kufizime në eksportet e karburantit të aviacionit dhe benzinës dhe po shqyrton kufizimin e eksporteve të naftës.
Rusia nuk ka komentuar mbi pretendimet e fundit të Zelenskyyt në lidhje me dëmtimin e industrisë së saj të naftës ose rrjetit logjistik.