Turqia thekson lidhshmërinë në transport dhe bashkëpunimin në investime me Belgjikën

Fahri Aksüt, Emirhan Yılmaz
11 Maj 2026•Përditësim: 11 Maj 2026
Ministri turk i Transportit dhe Infrastrukturës, Abdulkadir Uraloglu, ka theksuar rëndësinë e forcimit të lidhshmërisë në transport dhe të rrugëve alternative tregtare gjatë bisedimeve për zgjerimin e bashkëpunimit ekonomik midis Turqisë dhe Belgjikës, raporton Anadolu.
Duke folur në një panel ekonomik të nivelit të lartë në Stamboll, ku morën pjesë Mbretëresha Mathilde e Belgjikës dhe një delegacion belg, Uraloglu tha se të dy vendet duhet të thellojnë bashkëpunimin dhe të rrisin investimet e ndërsjella në sektorë si tregtia, transporti, teknologjia dhe mbrojtja.
Ai theksoi nevojën për të rritur lidhshmërinë dhe për të zhvilluar rrugë alternative për të lehtësuar tregtinë globale mes rritjes së rreziqeve gjeopolitike dhe problemeve në zinxhirët e furnizimit.
Uraloglu tha se Turqia shërben si një qendër kryesore, duke ofruar qasje brenda një rrezeje fluturimi prej katër orësh në 67 vende me një produkt të brendshëm bruto të kombinuar prej 1.5 trilionë dollarësh.
Ai theksoi rëndësinë strategjike të Korridorit të Mesëm, një rrugë tregtare që lidh Azinë dhe Evropën përmes Turqisë, duke përmendur hekurudhën Baku-Tbilisi-Kars dhe tunelin hekurudhor nënujor Marmaray si pjesë kyçe të kësaj rruge.
Ai gjithashtu ndau detaje mbi projektin e Rrugës së Zhvillimit, një korridor autostradash dhe hekurudhash prej 1.200 kilometrash, ku përfshihen Emiratet e Bashkuara Arabe, Katari, Turqia dhe Iraku.
Projekti, i cili nis nga Porti i Madh Faw në Irak, sipas ministrit turk, mund të përfundojë brenda pesë deri në gjashtë vjet dhe të ofrojë një alternativë jetike ndaj Ngushticës së Hormuzit.
Ai gjithashtu njoftoi se qeveria planifikon të investojë rreth 8 miliardë dollarë në një linjë të re hekurudhore mbi Urën Yavuz Sultan Selim për të ndihmuar në zgjidhjen e problemeve të kapacitetit në Stamboll.
Duke folur për objektivat mjedisore, Uraloglu theksoi se transporti detar përbën më shumë se 80 për qind të tregtisë globale, por tha se zgjerimi i rrjeteve hekurudhore ofron një mënyrë më praktike për të ulur emetimet në afat të shkurtër.
Ministri turk njoftoi se ka arritur një marrëveshje me kryeministrin e rajonit Flamand të Belgjikës, Matthias Diependaele, për të zhvilluar më tej marrëdhëniet dypalëshe në sektorët detar dhe hekurudhor.