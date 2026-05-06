Turqia nënshkruan kontratë prokurimi për furnizimin me avionin luftarak vendas KAAN

Mücahithan Avcıoğlu
06 Maj 2026•Përditësim: 06 Maj 2026
Turqia nënshkroi sot një kontratë prokurimi për avionin luftarak KAAN të zhvilluar në vend, duke shënuar një hap të madh në përpjekjet e vendit për të forcuar fuqinë e saj ajrore me një avion luftarak të gjeneratës së ardhshme, raporton Anadolu.
Marrëveshja u nënshkrua midis Sekretariatit të Industrive të Mbrojtjes të Turqisë dhe Industrive Hapësinore Turke gjatë Ekspozitës Ndërkombëtare të Mbrojtjes dhe Hapësirës Ajrore "SAHA 2026" në Stamboll, ku Agjencia Anadolu (AA) po shërben si partner global i komunikimit.
Kontrata e prokurimit të KAAN-it u nënshkrua nga kreu i Sekretariatit të Industrive të Mbrojtjes Haluk Gorgun, kryetari i Industrive Hapësinore Turke, Omer Cihad Vardan dhe drejtori ekzekutiv Mehmet Demiroglu.
I zhvilluar në kuadër të programit Kombëtar të Avionëve Luftarakë të Turqisë, KAAN synon të zëvendësojë avionët luftarakë F-16 "Fighting Falcon" që pritet të hiqen gradualisht nga inventari i Komandës së Forcave Ajrore Turke duke filluar nga vitet 2030.
Avioni po zhvillohet nga Industritë Hapësinore Turke duke përdorur aftësi vendase dhe është projektuar me karakteristika të lidhura me avionët luftarakë të gjeneratës së ardhshme, përfshirë dukshmëri të ulët, një vend të brendshëm armësh, manovrim të lartë, ndërgjegjësim të përmirësuar të situatës dhe bashkim sensorësh.
Duke folur pas ceremonisë së nënshkrimit, Gorgun tha se një nga elementët kryesorë të "SAHA 2026" është nënshkrimi i kontratave të mëdha të prokurimit në sektorin e mbrojtjes.
“Si pjesë e vendimeve të marra nga Komiteti Ekzekutiv i Industrisë së Mbrojtjes, ne kemi mbajtur ceremoni nënshkrimi për shumë projekte gjithëpërfshirëse, duke filluar nga avionët luftarakë pa pilot deri te avioni ynë luftarak me pilot, nga sisteme të ndryshme sulmuese deri te automjetet tokësore dhe sistemet e luftës elektronike”, tha ai.
Gorgun tha se projektet pasqyrojnë angazhimin e personelit në të gjithë industrinë e mbrojtjes së Turqisë. “Jemi krenarë që zhvillojmë produktet e listuara këtu në nivel lokal dhe kombëtar, dhe që ua dorëzojmë ato forcave tona heroike të sigurisë”, tha ai.
“Shpresojmë që sot është një fillim i ri. Kompanitë tona janë të vetëdijshme për përgjegjësitë që kanë marrë përsipër dhe do t'i dorëzojnë këto produkte sa më shpejt të jetë e mundur”, shtoi Gorgun.