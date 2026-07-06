Turqia do të presë liderë që përfaqësojnë bllok ekonomik prej 70 trilionë dollarësh në Samitin e NATO-s

Gökhan Yıldız
06 korrik 2026•Përditësim: 06 korrik 2026
Mbi 40 vende që përfaqësojnë një prodhim ekonomik të kombinuar prej 70 trilionë dollarësh do të mblidhen në Samitin e ardhshëm të NATO-s në Ankara, duke theksuar rolin e ri qendror të Turqisë në arkitekturën më të gjerë të sigurisë dhe ekonomisë evropiane, i tha Anadolut kreu i Dhomës së Tregtisë së Stambollit (ITO).
Sekib Avdagiç tha se samiti shumë i pritur, i cili do të zhvillohet të martën dhe të mërkurën, do të sjellë liderë botërorë në Turqi.
Ai tha se rritja e pozitës globale të Turqisë lidhet në masë të madhe me përparimin e industrisë së saj të mbrojtjes gjatë dy dekadave të fundit, e cila do të prezantohet gjatë një prej ngjarjeve kryesore të samitit më të gjerë, Forumit të Industrisë së Mbrojtjes të NATO-s (NSDIF26), që do të nisë në ditën e parë të samitit.
"Ngjarja kryesore e NATO-s në prodhimin transatlantik të mbrojtjes, investimeve dhe inovacionit është e rëndësishme për Turqinë", tha ai.
Avdagiç tha se forumi i mbrojtjes e vendos ekosistemin në rritje të industrisë së mbrojtjes të Turqisë në qendër të bashkëpunimit ushtarak global, duke theksuar se sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte ka thënë se rreth 3.000 kompani turke të mbrojtjes veprojnë në të gjithë aleancën.
Ai tha se kontributet kryesore të "Teknopark Istanbul", i themeluar në bashkëpunim me Agjencinë e Industrisë së Mbrojtjes të Turqisë (SSB) në vitin 2010, kanë nxitur prodhimin e avancuar të mbrojtjes dhe teknologjisë në vend.
"Qindra kompani kërkimi dhe zhvillimi (R&D) dhe mijëra inxhinierë po ndërtojnë të tashmen dhe të ardhmen e industrisë së mbrojtjes turke në këtë teknopark, dhe ne do të vazhdojmë të mbështesim çdo hallkë të zinxhirit të industrisë së mbrojtjes", shtoi ai.