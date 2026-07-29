Turqia dhe Tunizia synojnë rritjen e vëllimit të tregtisë dypalëshe

Gökhan Ergöçün
29 korrik 2026•Përditësim: 29 korrik 2026
Forumi për Zhvillimin e Biznesit dhe Investimeve Turqi-Tunizi u zhvillua në Stamboll me pjesëmarrjen e zyrtarëve të lartë dhe përfaqësuesve të sektorëve të ndryshëm, transmeton Anadolu.
Zëvendësministri i Tregtisë së Turqisë, Mahmut Gurcan tha se të dy vendet synojnë të rrisin vëllimin e tregtisë dypalëshe përmes marrëveshjeve të reja të bashkëpunimit.
Gurcan vuri në dukje se vendet sot kërkojnë partnerë strategjikë për prodhim dhe investime krahas marrëdhënieve tradicionale tregtare.
Eksportet e Turqisë drejt Tunizisë arritën në 1,2 miliard dollarë në vitin 2025, duke shënuar një rritje prej 11,6 për qind ndërsa importet nga ky vend arritën në 350 milionë dollarë.
Zëvendësministri theksoi se qëllimi nuk është vetëm eksporti, por edhe blerja e produkteve tuniziane për të krijuar një marrëdhënie ekonomike me përfitime të ndërsjella.
Kryetarja e Këshillit të Biznesit Turqi-Tunizi pranë Bordit të Marrëdhënieve të Jashtme Ekonomike (DEIK), Banu Kucukel tha se Tunizia shërben si një portë strategjike drejt Afrikës.
Ajo shtoi se të dy vendet kanë avantazhe të forta plotësuese në sektorë si industria e automobilave, makineritë, elektronika, tekstilet dhe bujqësia.
Pjesëmarrësit zhvilluan takime dypalëshe gjatë forumit për të shqyrtuar mundësi të reja tregtare dhe investimi.