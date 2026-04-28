Turqia dhe Spanja nënshkruajnë marrëveshjen historike për avionin "Hurjet"

Gökhan Ergöçün
28 Prill 2026•Përditësim: 28 Prill 2026
Turqia nënshkroi një marrëveshje historike me Spanjën për të eksportuar avionin reaktiv stërvitor kombëtar "Hurjet" të prodhimit turk për forcat e armatosura spanjolle, transmeton Anadolu.
Ceremonia e nënshkrimit u mbajt në ambientet e kompanisë Airbus në Getafe të Spanjës, në lidhje me eksportin e "Hurjet", avionit reaktiv stërvitor kombëtar të prodhuar nga Industritë Hapësinore Turke (TAI).
Haluk Gorgun, kreu i Sekretariatit të Industrive të Mbrojtjes, mori pjesë në këtë aktivitet së bashku me Sekretaren e Shtetit të Ministrisë së Mbrojtjes së Spanjës, Maria Amparo Valcarce Garcia, dhe Ambasadoren turke në Madrid, Nuket Kucukel Ezberci.
Gorgun tha se marrëveshja shënoi një fillim të ri dhe forcoi lidhjet midis Turqisë dhe Spanjës në çdo aspekt.
Ai theksoi njohjen ndërkombëtare të platformave tokësore, detare dhe ajrore turke të zhvilluara me inxhinieri lokale dhe mbështetje qeveritare.
Gorgun shpjegoi se partneriteti përfshin prodhimin e një pjese të platformave "Hurjet" në Turqi dhe pjesën tjetër në Spanjë, me kontribute nga prodhuesit vendas spanjollë.
Garcia, nga ana e saj, theksoi se marrëveshja është rezultat i planifikimit strategjik dhe do të përshpejtojë ndjeshëm industrinë spanjolle të mbrojtjes.
Ajo tha se Spanja aktualisht ndan 2 për qind të produktit të saj të brendshëm bruto për shpenzimet e mbrojtjes.