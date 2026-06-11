Turqia dhe Polonia diskutojnë për thellimin e bashkëpunimit në industrinë e mbrojtjes

Mücahithan Avcıoğlu
11 qershor 2026•Përditësim: 11 qershor 2026
Turqia dhe Polonia diskutuan mbi hapat për të thelluar bashkëpunimin në industrinë e mbrojtjes gjatë vizitës së shefit të industrisë turke të mbrojtjes, Haluk Gorgun në Varshavë, transmeton Anadolu.
Sekretari i Industrive Turke të Mbrojtjes, Gorgun u takua me zëvendëskryeministrin dhe njëherësh ministër i Mbrojtjes së Polonisë, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, si pjesë e takimeve të tij në kryeqytetin polak.
Në një deklaratë pas takimit, Gorgun tha se bashkëpunimi midis Turqisë dhe Polonisë vazhdon të lulëzojë në përputhje me "miqësinë e rrënjosur thellë, lidhjet e forta të aleancës dhe kuptimin e përbashkët të sigurisë" të të dy vendeve. Ai tha se bisedimet trajtuan fushat ekzistuese të bashkëpunimit në industrinë e mbrojtjes si dhe perspektivat e ardhshme për bashkëpunim dypalësh.
"Në frymën e solidaritetit të NATO-s dhe një ndjenjë të përbashkët përgjegjësie, shkëmbyem pikëpamje mbi forcimin e mëtejshëm të partneritetit strategjik midis dy vendeve tona", shkroi Gorgun në platformën amerikane të mediave sociale X, duke falënderuar Kosiniak-Kamysz dhe delegacionin e tij për mikpritjen dhe diskutimet e tyre "produktive".
Sipas Ministrisë polake të Mbrojtjes, takimi u përqendrua në forcimin e marrëdhënieve ushtarako-teknike, thellimin e bashkëpunimit në industrinë e mbrojtjes dhe zhvillimin e mëtejshëm të aftësive industriale të të dy vendeve.
Palët diskutuan mbi mundësitë për bashkëpunim në sistemet pa pilot, përfshirë rritjen e aftësive që lidhen me përdorimin e mjeteve ajrore pa pilot (UAV) Bayraktar, ndarjen e përvojës operacionale dhe zhvillimin e fushave për punë të përbashkët.
Rendi i ditës përfshinte transferimin e mundshëm të teknologjive moderne, lidhjet më të forta midis ekosistemeve të industrisë së mbrojtjes të të dy vendeve dhe hapat për të rritur investimet e ndërsjella midis Turqisë dhe Polonisë.
Kosiniak-Kamysz tha se bisedimet u përqendruan në aftësitë industriale dhe se përdorimi i dronëve Bayraktar ishte ndër çështjet e diskutuara. Ai tha se ata duan që aftësia për të përdorur dronë të rritet më tej dhe se bashkëpunimi ushtarak, politik dhe industrial po përparon shumë mirë.
Ai shtoi se marrëdhëniet do të arrijnë nivelin e synuar nëse zbatohen investimet turke në Poloni dhe investimet polake në Turqi. Bisedimet e Varshavës pritet të kontribuojnë në avancimin e bashkëpunimit ekzistues në industrinë e mbrojtjes midis dy aleatëve të NATO-s dhe krijimin e fushave të reja të partneritetit.