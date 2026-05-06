Turqia dhe Kenia nënshkruajnë marrëveshje bashkëpunimi në mbrojtje në panairin "SAHA 2026"

Mücahithan Avcıoğlu
06 Maj 2026•Përditësim: 06 Maj 2026
Turqia dhe Kenia nënshkruan sot marrëveshje bashkëpunimi në fushën e mbrojtjes gjatë Panairit Ndërkombëtar të Industrisë së Mbrojtjes dhe Hapësirës Ajrore "SAHA 2026" në Stamboll, raporton Anadolu.
Ministri turk i Mbrojtjes Kombëtare, Yasar Guler u takua me ministren e Mbrojtjes së Kenias, Roselinda Soipan Tuya, në kuadër të eventit, ku Anadolu shërben si partner global i komunikimit.
Pas takimit në Qendrën e Ekspozitave në Stamboll, dy ministrat nënshkruan marrëveshje që synon forcimin e bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes mes dy vendeve.
"SAHA 2026", i organizuar nga "SAHA Istanbul", bashkon kompani të industrisë së mbrojtjes dhe hapësirës ajrore, zyrtarë të prokurimit, delegacione ushtarake dhe përfaqësues të industrisë nga Turqia dhe jashtë saj.