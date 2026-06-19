Turqia dhe Gjermania diskutojnë për bashkëpunimin në tregti dhe energji

Mücahithan Avcıoğlu
19 qershor 2026•Përditësim: 19 qershor 2026
Ministri turk i Tregtisë, Omer Bolat ka bërë të ditur se Turqia dhe Gjermania kanë diskutuar mënyrat për të thelluar bashkëpunimin ekonomik gjatë një takimi të nivelit të lartë në Ankara, transmeton Anadolu.
Bolat u takua me ministren federale gjermane për Çështjet Ekonomike dhe Energjinë, Katherina Reiche, në kuadër të takimit të mandatit të gjashtë të Komisionit të Përbashkët Ekonomik dhe Tregtar Turqi-Gjermani (JETCO).
Bolat në platformën turke të mediave sociale NSosyal tha se bisedimet përfshinë tregtinë, investimet, bashkëpunimin industrial, tranzicionin energjetik, transformimin e gjelbër dhe digjital, transportin, lidhshmërinë dhe mundësitë për bashkëpunim në vende të treta.
Të dyja palët shkëmbyen pikëpamje mbi përditësimin e Unionit Doganor Turqi-BE, lehtësimin e procedurave të vizave, politikat industriale evropiane dhe rritjen e dukshmërisë së rolit të Turqisë në zinxhirët evropianë të vlerës nën qasjen “Made in EU”.
Bolat tha se Turqia dhe Gjermania ndajnë mendimin se integrimi i tyre i fortë ekonomik ka rëndësi strategjike për konkurrueshmërinë e Evropës dhe qëndrueshmërinë e zinxhirëve globalë të furnizimit. Takimi, shtoi ai, riafirmoi vullnetin e dy vendeve për ta ngritur partneritetin e tyre afatgjatë në një nivel më të lartë, në përputhje me nevojat e epokës së re.
Sipas ministrit turk, Gjermania është partneri më i madh tregtar i Turqisë, me vëllimin e tregtisë dypalëshe që tejkalon 52 miliardë dollar.
Përpara vizitës së ministres Reiche, Ministria e Ekonomisë dhe Energjisë e Energjisë e Gjermanisë tha se fokusi kryesor do të ishte partneriteti ekonomik dhe energjetik gjermano-turk, përfshirë JETCO-n dhe Forumin Gjermano-Turk të Energjisë.