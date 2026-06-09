Turqia dhe Arabia Saudite nënshkruajnë marrëveshje për transportin hekurudhor

Gökhan Ergöçün
09 qershor 2026•Përditësim: 09 qershor 2026
Turqia dhe Arabia Saudite arritën një moment historik në marrëdhëniet e transportit dhe logjistikës duke nënshkruar memorandumin e marrëveshjeve të mirëkuptimit në transport, fushat hekurudhore, tha sot ministri turk i Transportit dhe Infrastrukturës, Abdulkadir Uraloglu, transmeton Anadolu.
"Në këtë kontekst, ne po nisim një fazë të re që do të forcojë shkëmbimin e ekspertizës dhe bashkëpunimin teknik në një gamë të gjerë fushash, nga qendrat logjistike deri te aplikacionet moderne", tha Uraloglu në platformën turke të mediave sociale NSosyal.
Ai theksoi se të dy vendet po avancojnë përpjekjet e tyre të përbashkëta në sektorin hekurudhor duke krijuar një kornizë më të fortë dhe më të qëndrueshme për bashkëpunim, veçanërisht në fushën e teknologjisë, infrastrukturës, trajnimit dhe burimeve njerëzore.
"Këto hapa, të cilët do të kontribuojnë në lidhjen, tregtinë dhe zhvillimin e rajonit tonë, le të sjellin përfitime të qëndrueshme për të dy vendet tona", shtoi ai.
Ministria turke e Transportit dhe Infrastrukturës deklaroi se marrëveshja u nënshkrua nga Uraloglu dhe ministri i Transportit i Arabisë Saudite, Saleh bin Nasser Al-Jasser.
Në këtë kontekst, të dy vendet po ndjekin nga afër zhvillimet në rrugët Siri-Jordani-Irak ndërsa “Dy testime që nisin nga Turqia përmes Irakut dhe shtrihen në Arabinë Saudite kanë treguar qartë realizueshmërinë e kësaj rruge”.
“Memorandumi i Mirëkuptimit për Bashkëpunimin në Fushën e Shërbimeve Logjistike” synon të lehtësojë ndërtimin e qendrave logjistike, funksionimin dhe menaxhimin e shërbimeve, ndarjen e ekspertizës dhe zhvillimin e aktiviteteve të përbashkëta.
Ndërkohë, “Memorandumi i Mirëkuptimit për Bashkëpunimin në Sektorin Hekurudhor” synon të nxisë nisma të përbashkëta në të gjitha fushat e sektorit hekurudhor.
Në fillim të këtij muaji, Uraloglu ka thënë se Turqia ka në plan të modernizojë hekurudhën historike të Hixhazit dhe ta shtrijë atë në Oman për të krijuar një rrugë alternative të tregtisë globale në Ngushticën e Hormuzit.
Ai tha se Turqia synon të ringjallë linjën historike si për turizmin ashtu edhe për tranzitin modern, duke shpjeguar se faza fillestare përfshin lidhjen e Turqisë me Halepin, duke shfrytëzuar rrjetin ekzistues Halep-Damask-Jordani, ndërsa vazhdojnë negociatat me autoritetet saudite.