Turkish Airlines i bashkohet Fondit SAFFA për të përshpejtuar prodhimin e karburantit të qëndrueshëm për aviacionin

Gökhan Yılmaz
21 korrik 2026•Përditësim: 21 korrik 2026
Turkish Airlines nënshkroi një marrëveshje për të marrë pjesë në fondin e investimeve të Aleancës së Financimit të Aviacionit të Qëndrueshëm (SAFFA), i menaxhuar nga Burnham Sterling Asset Management (BSAM), njoftoi drejtoria e komunikimeve e kompanisë ajrore flamurtare, transmeton Anadolu.
Pjesëmarrja e kompanisë ajrore në fondin e menaxhuar nga Burnham Sterling Asset Management (BSAM) do të mbështesë qasjen në karburante të qëndrueshme për aviacionin, ndërsa do ta pozicionojë kompaninë ajrore më pranë investimeve, zhvillimit të lëndëve të para dhe projekteve teknologjike që formësojnë të ardhmen e industrisë.
Pjesëmarrja në fond synon gjithashtu të avancojë më tej bashkëpunimin me investitorin kryesor të tij, Airbus, në fushën e qëndrueshmërisë dhe sigurisë së furnizimit me karburant të qëndrueshëm për aviacionin, duke forcuar vizionin e përbashkët për transformimin e vazhdueshëm të sektorit.
Levent Konukcu, zëvendësdrejtor i përgjithshëm i Turkish Airlines, tha se pjesëmarrja në Fondin SAFFA ishte një vendim në përputhje me bashkëpunimet e sektorit të aviacionit, planet afatgjata dhe objektivat për aviacion të qëndrueshëm.
Konukcu deklaroi se Turkish Airlines synon të kontribuojë në zhvillimin e ekosistemit të karburantit të qëndrueshëm për aviacionin, duke luajtur një rol aktiv në mbështetjen e projekteve inovative, ndërsa pritet që pjesëmarrja t'i mundësojë kompanisë ajrore flamurtare të shtojë vlerë në sektorin turk të aviacionit dhe të luajë një rol kyç në formësimin e së ardhmes së aviacionit global përmes rritjes së qëndrueshme.
Michael Dickey Morgan, drejtor ekzekutiv menaxhues në Burnham Sterling and Company LLC, tha se fondi u krijua për të kanalizuar kapitalin drejt projekteve të karburantit të qëndrueshëm për aviacionin përmes llojeve të ndryshme të investimeve dhe rajoneve.
Morgan tha se investimi i Turkish Airlines e rriti strategjinë dhe dëshmoi besimin që pjesëmarrësit e fondit kishin në këtë klasë asetesh, ndërsa angazhimi i kompanisë ajrore ndaj fondit tregoi se kompanitë kryesore ajrore në botë e shohin tranzicionin e qëndrueshëm si të domosdoshëm për të ardhmen.
Fondi SAFFA u krijua në vitin 2023 për të rritur kapacitetin e prodhimit të karburanteve të qëndrueshme për aviacionin dhe për të mbështetur objektivat e sektorit të aviacionit për reduktimin e emetimeve të karbonit.
Fondi synon të kontribuojë në zhvillimin e këtij lloji karburanti përmes një portofoli të diversifikuar që përfshin teknologji të shumta prodhimi dhe rajone të ndryshme.