Turkish Airlines fiton për herë të pestë çmimin për ushqimin dhe pijen më të mirë në Evropë

Kenan Irtak
11 qershor 2026•Përditësim: 11 qershor 2026
Turkish Airlines ka fituar një çmim të industrisë evropiane të linjave ajrore për shërbimin e saj të ushqimit dhe pijeve për herë të pestë, sipas një deklarate nga linja ajrore, transmeton Anadolu.
Shoqata e Përvojës së Pasagjerëve të Linjave Ajrore (APEX) i dha linjës ajrore çmimin e saj më të Mirë në Klasin e saj në Ekzekutimin e Ushqimit dhe Pijeve në një ceremoni në Dublin të mërkurën.
Çmimet APEX të këtij viti u përcaktuan bazuar në reagimet anonime dhe të verifikuara të pasagjerëve, së bashku me bashkëpunimin me TripIt by Concur, një aplikacion planifikimi udhëtimesh.
Mbi 1 milion fluturime të operuara nga më shumë se 600 linja ajrore në të gjithë botën u vlerësuan nga pasagjerët që vlerësuan përvojat e tyre në pesë kategori: rehatia e sediljeve, shërbimi në kabinë, ushqimi dhe pijet, argëtimi gjatë fluturimit dhe lidhja Wi-Fi.
CEO i Turkish Airlines, Ahmet Olmustur, përshëndeti çmimin, duke ia atribuuar suksesin "pasionit dhe mjeshtërisë së kompanisë ajrore që ekipet demonstrojnë në çdo fazë", duke falënderuar mysafirët për besimin dhe mbështetjen e tyre dhe punonjësit e linjës ajrore për sjelljen në jetë të përvojës.
Drejtori Ekzekutiv i APEX Group, Joe Leader, tha se Turkish Airlines i solli botës cilësinë e shërbimit të saj të ushqimit në fluturim, si dhe kulturën dhe mikpritjen e pasur të Turqisë, duke vlerësuar përvojën e kompanisë ajrore me ushqim dhe pije.
Turkish Airlines tha se programi i saj i ushqimit në fluturim përmban një përzgjedhje të pasur menush dhe koncepte të shërbimit të ushqimit në zhvillim e sipër në të gjithë rrjetin e saj ndërkombëtar, i cili shërben në destinacione në 130 vende.