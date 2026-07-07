Trump njofton se Toyota zhvendos prodhimin nga Meksika në SHBA

Büşra Nur Çakmak
07 korrik 2026•Përditësim: 07 korrik 2026
Toyota po zhvendos një pjesë të prodhimit të saj nga Meksika në SHBA, tha të martën Presidenti Donald Trump, transmeton Anadolu.
"Toyota po zhvendoset nga Meksika në SHBA (Texas!). Një punë vërtet e madhe. Tarifat në punë," shkroi Trump në platformën e tij Truth Social.
Trump vitin e kaluar vendosi tarifa të larta ndaj partnerëve tregtarë, përfshirë Japoninë, në një përpjekje për të reduktuar deficitet kronike tregtare të SHBA-së. Për të shmangur tarifat, firmat e huaja mund të zhvendosin prodhimin në mënyrë alternative në SHBA.
Prillin e kaluar, administrata Trump rriti tarifat për makinat e prodhimit të huaj në 27,5 për qind nga 2,5 për qind. Norma e tarifave për automjetet japoneze u ul më vonë në 15 për qind në korrik dhe zyrtarisht hyri në fuqi në shtator.
Eksportet e automjeteve përbënin rreth 30 për qind të eksporteve totale të Japonisë në SHBA në vitin 2023, pjesa më e madhe midis të gjithë sektorëve.