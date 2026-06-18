Trump: Apple ka rënë dakord të punojë me Intel për prodhimin e çipave në SHBA

Mücahithan Avcıoğlu
18 qershor 2026•Përditësim: 18 qershor 2026
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka bërë të ditur se Apple ka rënë dakord të punojë me Intel për të projektuar dhe prodhuar çipat e saj në SHBA, duke e përshkruar këtë hap si më të fundit në një seri partneritetesh që synojnë ringjalljen e prodhimit amerikan të gjysmëpërçuesve, transmeton Anadolu.
“Apple ka rënë dakord të punojë me Intel për të projektuar dhe prodhuar çipat e saj në Amerikë”, tha Trump në platformën e tij Truth Social.
Presidenti amerikan tha se SHBA-ja projekton pjesën më të madhe të teknologjisë që përdoret globalisht, por ka nevojë të prodhojë më shumë prej saj brenda vendit, duke shtuar: “Ne projektojmë gjithçka, por duhet ta ndërtojmë këtu, tani”.
Trump e përshkroi bashkëpunimin e planifikuar Apple-Intel si më të fundit në një seri marrëveshjesh prodhuese në SHBA, pas marrëveshjeve të mëparshme që përfshinin Nvidia dhe kompani të lidhura me Elon Musk-un.
Pas lajmit, aksionet e Intel u rritën me rreth 9 për qind në tregtimin para hapjes së bursës, ndërsa Apple u rrit me 0,6 për qind.
Në muajin shtator, Nvidia dhe Intel njoftuan një bashkëpunim për të zhvilluar së bashku infrastrukturën e inteligjencës artificiale dhe produktet e kompjuterëve personalë.
Intel ka thënë gjithashtu se ka bashkëpunuar me SpaceX, xAI dhe Tesla për të mbështetur Terafab, një projekt gjysmëpërçuesish i lidhur me Musk-un.
Në muajin prill, drejtori ekzekutiv i kompanisë Intel, Lip-Bu Tan, tha se kompanitë po shqyrtonin mënyra për të përmirësuar efikasitetin e prodhimit të silikonit, ndërsa furnizimi global me gjysmëpërçues po përpiqet të mbajë ritmin me kërkesën e nxitur nga inteligjenca artificiale.
Trump iu referua të dyja marrëveshjeve në postimin e tij, duke theksuar se administrata e tij “ndihmoi në sjelljen e Nvidia-s” dhe se Musk pranoi të ndërtojë “TerraFab”, të cilën ai e përshkroi si fabrikën më të madhe të çipave në botë, së bashku me ekipin teknologjik të Intel.
Presidenti amerikan tha se Washingtoni e mbështeti Intelin në këmbim të një pjese prej 10 për qind në prodhuesin e çipave.
Gushtin e vitit të kaluar, Intel njoftoi se qeveria amerikane do të bëjë një investim prej 8.9 miliardë dollarësh në aksionet e zakonshme të kompanisë, ekuivalente me një pjesëmarrje prej 9,9 për qind, si pjesë e një marrëveshjeje për të mbështetur prodhimin vendas të gjysmëpërçuesve.
Trump tha se Intel vlerësohej me rreth 100 miliardë dollarë kur qeveria bëri ofertën e saj dhe se tani vlen më shumë se 600 miliardë dollarë, duke e çuar vlerën e pjesës së SHBA-së në mbi 60 miliardë dollarë.