Transportuesit me kosto të ulët kërkojnë 2.5 miliardë dollarë nga SHBA-ja

Berk Kutay Gökmen
28 Prill 2026•Përditësim: 28 Prill 2026
Një grup tregtar amerikan që përfaqëson linjat ajrore me kosto të ulët ka kërkuar 2.5 miliardë dollarë nga administrata e Trumpit për të kompensuar një pjesë të kostos së karburantit, e cila është rritur për shkak të luftës me Iranin, transmeton Anadolu.
"Që nga shkurti, çmimet e karburantit të avionëve janë rritur me gati 100 për qind dhe po ushtrojnë presion të konsiderueshëm financiar mbi linjat ajrore me vlerë", tha Shoqata e Linjave Ajrore me Vlerë në një deklaratë.
Grupi tregtar tha se "fondi i likuiditetit" i propozuar prej 2.5 miliardë dollarësh do të dedikohej vetëm për të mbuluar shpenzimet në rritje të karburantit, duke e përshkruar atë si "një masë të nevojshme dhe të synuar për të stabilizuar operacionet dhe për të mbajtur çmimet e biletave të avionit të përballueshme gjatë kësaj periudhe paqëndrueshmërie".
Një nga anëtarët e grupit "Spirit Airlines" është në bisedime me administratën e Trumpit për një kredi deri në 500 milionë dollarë. Sipas marrëveshjes, qeveria do të kishte të drejtën të blinte aksione pronësie në linjën ajrore përmes instrumenteve financiare të njohura si garanci.
Gjatë një seance dëgjimore gjyqësore për falimentimin javën e kaluar, avokati i "Spirit Airlines", Marshall Huebner i Davis Polk & Wardwell, konfirmoi se diskutimet me qeverinë ishin duke u zhvilluar dhe theksoi urgjencën e situatës, duke vënë në dukje se paratë e disponueshme të linjës ajrore për të mbështetur operacionet po mbarojnë shpejt.
Ai tregoi se kishte filluar diskutimet me kreditorët lidhur me marrëveshjen e propozuar, sipas së cilës pretendimi i qeverisë mbi asetet e "Spirit Airlines" do të kishte përparësi ndaj kredive ekzistuese nga huadhënës të tjerë.