Transporti normal detar përmes Hormuzit nuk ka gjasa të rikthehet derisa të pastrohen minat

Mücahithan Avcıoğlu
19 qershor 2026•Përditësim: 19 qershor 2026
Rreth 80 mina ende duhet të pastrohen nga kanali kryesor i lundrimit në Ngushticën e Hormuzit, duke e bërë të pamundur rikthimin e trafikut normal detar në afat të shkurtër, raportoi Guardian, duke cituar organizatën e pronarëve të tankerëve Intertanko, transmeton Anadolu.
Disa anije nisën të dilnin nga Gjiri përmes kësaj pike strategjike të enjten, pasi Washingtoni dhe Teherani nënshkruan një memorandum mirëkuptimi që synon t'i japë fund armiqësive dhe të rikthejë trafikun tregtar përmes ngushticës.
Megjithatë, Phil Belcher, drejtor detar në Intertanko, i tha Guardian se rruga standarde midis Iranit dhe Omanit mbetet e pasigurt.
"Rruga kryesore ... përmes mesit të Ngushticës së Hormuzit, është e mbyllur, është e rrezikshme", tha Belcher.
"Shifra e fundit që kishim ishte se ka 80 mina në Ngushticën e Hormuzit. Është një numër i madh dhe do të duhet kohë për t'i pastruar", shtoi ai.
Ngushtica e Hormuzit zakonisht përballon rreth një të pestën e dërgesave globale të naftës dhe rreth 130 kalime anijesh në ditë.
Belcher tha se anijet aktualisht po përdorin një rrugë jugore pranë bregdetit të Omanit, por paralajmëroi se kjo rrugë alternative bart rreziqe më të larta për ngecje dhe përplasje për shkak të rrugëve të ngushta ujore dhe mbingarkesës së madhe.
Ai e krahasoi situatën me një autostradë ku korsitë e mesme janë mbyllur, duke detyruar trafikun të kalojë në korsinë anësore.
Situata është ndërlikuar gjithashtu nga raportimet për bllokim sinjalesh gjatë konfliktit, gjë që ka ndërprerë sistemet elektronike të navigimit dhe pozicionimit të përdorura nga anijet në rajon, thuhet në raport.
Një ngecje, përplasje ose fundosje në ngushticë mund të ndërpresë sërish tregtinë globale, ndërsa kompanitë e transportit detar ende kanë parasysh bllokimin e Kanalit të Suezit në vitin 2021 nga anija-kontejner Ever Given.
Besohet se afro 600 anije mbeten ende në Gji, pasi kanë qëndruar të ankoruara atje që nga shkurti, çka do të thotë se do të duhet kohë për të zhbllokuar grumbullimin e krijuar, sipas Guardian.
Richard Meade, kryeredaktor i ofruesit të të dhënave detare "Lloyd's List", i tha gazetës se transporti detar përmes ngushticës mund të mos rikthehet në normalitet gjatë këtij viti.
Industria e transportit detar po monitoron gjithashtu propozimin e Iranit për të vendosur tarifa ndaj anijeve që kalojnë përmes ngushticës pasi të përfundojë periudha 60-ditore pa pagesë e përfshirë në memorandumin SHBA-Iran.
Një zëdhënës i kompanisë gjermane të transportit detar Hapag-Lloyd i tha Guardian se vendosja e tarifave në ujërat ndërkombëtare do të ishte "thelbësisht e gabuar", duke argumentuar se Ngushtica e Hormuzit ndryshon nga rrugët që bazohen në infrastrukturë, si Kanalet e Suezit dhe Panamasë.
Zyrtarët e industrisë kanë frikë se çdo tarifë e vendosur në Hormuz mund të krijojë një precedent për pika të tjera strategjike të transportit detar, përfshirë Ngushticën Malacca dhe Ngushticën e Tajvanit.