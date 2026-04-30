Trafiku i anijeve në Hormuz mbetet i kufizuar, vetëm 11 anije kalojnë gjatë 24 orëve

Mücahithan Avcıoğlu
30 Prill 2026•Përditësim: 30 Prill 2026
Trafiku i anijeve tregtare pranë Ngushticës së Hormuzit ka mbetur i kufizuar ndjeshëm sot në mëngjes, me vetëm 11 anije që janë parë duke lëvizur në të dy drejtimet në mes të mbylljes së ngushticës dhe bllokadës amerikane, sipas të dhënave të gjurmimit të anijeve të përpunuara nga Anadolu.
Sipas të dhënave deri në orën 09:00 GMT, në trafikun Lindje-Perëndim janë regjistruar anijet Black Maya, Selin, Rosalina, Sea Mikaeel, A Star, Momtaz 2, Amina dhe Abtin 1 gjatë 24 orëve të fundit.
Black Maya, një tanker bitumi, ishte në tranzit dhe po drejtohej drejt portit Sulltan Qaboos në Oman. Selin u regjistrua si anije mallrash e përgjithshme në tranzit me destinacion qytetin Sharjah në Emiratet e Bashkuara Arabe. Rosalina, një anije për ngarkesa të mëdha, ishte në tranzit drejt qytetit Fujairah ndërsa Sea Mikaeel nuk kishte të shënuar destinacion.
A Star, një tjetër tanker bitumi, ishte shënuar si e ankoruar. Momtaz 2 u paraqit si anije mallrash e përgjithshme në tranzit, pa destinacion të shënuar. Amina, anije për ngarkesa të mëdha dhe Abtin 1, anije kontejnerësh, ishin të dyja në tranzit me destinacion qytetin Chah Bahar në Iran.
Në drejtimin e kundërt, trafiku Perëndim-Lindje përfshinte anijet Seaway, Ilda dhe Al Batha.
Seaway ishte në tranzit si tanker për produkte kimike/naftë dhe transportonte produkte të pastra të naftës. Ilda ishte një anije mallrash e përgjithshme në tranzit drejt Bandar Abbasit në Iran ndërsa Al Batha ishte një anije zbarkimi. Të paktën dy nga anijet në listë janë të sanksionuara nga Zyra e Kontrollit të Aseteve të Huaja e Departamentit të Thesarit të SHBA-së (OFAC).
Baza e të dhënave të sanksioneve e OFAC-së tregon se Amina është një anije me flamur iranian në listën e sanksioneve. Edhe Abtin 1 është e listuar si anije kontejnerësh me flamur iranian. Të dyja janë të lidhura me kompaninë iraniane të transportit detar dhe u nënshtrohen sanksioneve sekondare.
Lista e anijeve të shqyrtuara tregon një lëvizje të kufizuar, por ende të vazhdueshme në të dy drejtimet pranë kësaj ngushtice kyç, me anije që transportojnë produkte nafte, bitum, mallra të thata dhe ngarkesa të përgjithshme. Ndërkohë, Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) tha se dhjetëra anije janë devijuar dhe miliona fuçi naftë mbeten të bllokuara për shkak të kufizimeve në këtë korridor jetik energjetik.
Ngushtica e Hormuzit mbetet një nga rrugët më të rëndësishme globale për transportin e naftës dhe gazit ndërsa çdo ndërprerje e zgjatur rrezikon të ndikojë në çmimet e energjisë dhe kostot e transportit detar.