Toyota ruan vendin e parë në shitjet globale të automjeteve pavarësisht rënies në Kinë

Mücahithan Avcıoğlu
31 korrik 2026•Përditësim: 31 korrik 2026
STAMBOLL (AA) - Toyota Motor ruajti pozicionin e saj si prodhuesi më i madh i automjeteve në botë nga shitjet në gjysmën e parë të 2026, duke zgjeruar epërsinë e saj ndaj Volkswagen Group të Gjermanisë, transmeton Anadolu.
Shitjet në mbarë grupin e Toyota-s arritën në 5.39 milionë automjete në periudhën janar-qershor, 2.8 për qind më pak nga e njëjta periudhë e vitit të kaluar. Prodhuesi japonez tani është renditur i pari në shitjet globale të automjeteve në gjysmën e parë për shtatë vjet rresht.
Shitjet në tregun e brendshëm të Toyota-s u rritën me 4.4 për qind nga viti në vit në afro 1.1 milionë automjete, ndërsa shitjet jashtë vendit ranë me 4.5 për qind në rreth 4.3 milionë.
Vetëm shitjet e automjeteve të markës Toyota dhe Lexus ranë me 2.9 për qind në 5.01 milionë njësi. Shitjet e Amerikës së Veriut u rritën me 0.9 për qind në 1.45 milionë, përfshirë një rritje prej 0.5 për qind në SHBA ndërsa shitjet në Japoni u rritën me 4.7 për qind në gati 805 mijë.
Kompania tha se kërkesa solide në Amerikën e Veriut dhe Japoni ishte tejkaluar nga shitjet më të dobëta në Kinë. Shitjet e Toyota dhe Lexus në Kinë ranë me 17.1 për qind në gati 695 mijë njësi, ndërsa shitjet në Lindjen e Mesme ranë me 21,6 për qind në rreth 219 mijë.
Kërkesa e Amerikës së Veriut u mbështet nga automjete dhe modele hibride, përfshirë Camry dhe 4Runner, megjithëse kalimi në RAV4 i ri kufizoi rritjen e përgjithshme. Në Japoni, shitjet u rritën nga kërkesa për modele të reja, duke përfshirë RAV4 dhe bZ4X me bateri elektrike.
Shitjet e automjeteve të elektrizuara të Toyota-s, përfshirë hibride, hibride plug-in, modele bateri-elektrike dhe me karburant, u rritën me 9.1 për qind në 2.71 milion njësi, duke zënë rreth 54 për qind të shitjeve të Toyota dhe Lexus.
Shitjet hibride u rritën me 4.4 për qind në 2.33 milionë njësi, ndërsa shitjet e automjeteve elektrike me bateri u rritën me 135.3 për qind në më shumë se 193 mijë.
Prodhimi në mbarë grupin ra me 0.3 për qind në 5.51 milionë automjete. Prodhimi në Japoni u rrit me 1.9 për qind në 2.09 milionë njësi ndërsa prodhimi jashtë shtetit ra me 1.6 për qind në 3.42 milionë.
Volkswagen Group, rivali më i afërt i Toyota-s, dorëzoi 4.13 milionë automjete në mbarë botën gjatë gjashtë muajve të parë, me një rënie prej 6.3 për qind nga viti në vit dhe rreth 1.26 milionë më pak se Toyota.