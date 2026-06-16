Tatneft-i rus vendos kufizime të përkohshme në shitjen e benzinës dhe naftës në pikat e karburantit në mbarë vendin

Kanyshai Butun
16 qershor 2026•Përditësim: 16 qershor 2026
Prodhuesi rus i naftës Tatneft ka vendosur kufizime të përkohshme në shitjen e benzinës dhe naftës në pikat e tij të karburantit në të gjithë Rusinë, transmeton Anadolu.
Siç raporton Interfax duke cituar linjën telefonike të kompanisë, pikat e karburantit të Tatneft-it në rajonin Chelyabinsk po kufizojnë shitjen e benzinës në 30 litra për automjetet e pasagjerëve, ndërsa shitja e naftës është kufizuar në 60 litra për automjetet e pasagjerëve dhe 300 litra për kamionët.
Raportimet për kufizime në shitjen e karburantit në pikat e Tatneft-it në disa rajone ruse, përfshirë në Tatarstan, nisën të qarkullonin në mediat lokale më 13 qershor.
“Janë regjistruar radhë për furnizim me karburant në disa pika karburanti në mbarë republikën. Për të shmangur panikun artificial dhe për të siguruar një situatë të qëndrueshme, po kryhen punime mirëmbajtjeje, gjë që ka sjellë vendosjen e kufizimeve të përkohshme në disa pika,” tha Rustam Minnikhanov, kreu i Republikës së Tatarstanit në Federatën Ruse.
Kufizimet u vendosën pasi Forcat e Mbrojtjes të Ukrainës pretenduan më 12 qershor se një sulm me dron kishte pasur në shënjestër rafinerinë e naftës TANECO në Nizhnekamsk të Tatarstanit, e cila është pjesë e grupit Tatneft.
Më herët gjatë këtij muaji, presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, tha se forcat ukrainase kishin goditur 15 rafineri ruse të naftës midis janarit dhe majit, duke pretenduar se pothuajse 40 për qind e kapacitetit kryesor të përpunimit të naftës në Rusi ishte jashtë funksionit deri në muajin maj.
Ai gjithashtu pretendoi se Rusia kishte vendosur kufizime ndaj eksporteve të karburantit të aviacionit dhe benzinës dhe po shqyrtonte mundësinë e kufizimit të eksporteve të naftës.
Autoritetet ruse nuk kanë komentuar mbi pretendimet e fundit të Zelenskyyt lidhur me dëmet ndaj industrisë së naftës ose infrastrukturës logjistike të vendit.