Tankeri i parë japonez i naftës kalon Ngushticën e Hormuzit që nga shpërthimi i konfliktit

Saadet Gökce
28 Prill 2026•Përditësim: 28 Prill 2026
Një tanker japonez i naftës bruto kaloi sot përmes Ngushticës së Hormuzit, duke u bërë kalimi i parë i tillë që nga shpërthimi i konfliktit në Lindjen e Mesme, transmeton Anadolu.
Anija shumë e madhe transportuese e naftës bruto (VLCC), në pronësi të rafinerisë japoneze Idemitsu, kaloi me sukses ngushticën pasi u nis nga Ankorazhi Ras Tanura i Arabisë Saudite më 17 prill, sipas të dhënave të MarineTraffic.
Anija kishte qëndruar në Arabinë Saudite që nga fundi i shkurtit. Anija, e regjistruar nën flamurin e Panamasë, po transporton 2 milionë fuçi naftë bruto saudite.
Tankeri i parë japonez i gazit natyror të lëngshëm (LNG) kishte kaluar më herët këtë muaj përmes ngushticës.
Japonia siguron rreth 90 për qind të furnizimeve të saj me energji nga Gjiri dhe ishte ndër vendet e para që liruan naftë nga rezervat e tyre strategjike.
Ngushtica e Hormuzit, përmes së cilës kalon rreth një e pesta e naftës dhe gazit natyror të lëngshëm në botë ka përjetuar ndërprerje të mëdha që nga fillimi i marsit, pasi SHBA-ja dhe Izraeli nisën ofensivë të përbashkët kundër Iranit më 28 shkurt.
Lufta aktualisht është në pauzë dhe po bëhen përpjekje për t'i dhënë fund.