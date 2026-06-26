Të gjitha anijet në pronësi turke që ishin në pritje largohen të sigurta nga Ngushtica e Hormuzit

Gökhan Ergöçün
26 qershor 2026•Përditësim: 26 qershor 2026
Ministri i Transportit dhe Infrastrukturës i Turqisë, Abdulkadir Uraloglu, ka bërë të ditur se gjithsej 15 anije në pronësi turke, të cilat ishin në pritje në Ngushticën e Hormuzit dhe në Gjirin Persik, janë larguar në mënyrë të sigurt nga rajoni deri më 26 qershor, transmeton Anadolu.
Uraloglu në platformën turke të rrjeteve sociale NSosyal tha se anijet që u larguan transportonin gjithsej 99 shtetas turq si pjesë e personelit të tyre.
Kjo rrugë ujore strategjike ishte mbyllur për më shumë se 100 ditë për shkak të përplasjeve ndërmjet Iranit, SHBA-së dhe Izraelit.
Uraloglu deklaroi se autoritetet kanë monitoruar vazhdimisht zhvillimet në rajon që nga momenti i parë, në koordinim me të gjitha institucionet përkatëse.
Ai shtoi se tre anije të tjera në pronësi turke në rajon nuk kishin kërkuar largimin, pasi vazhdonin aktivitetet e tyre tregtare brenda Gjirit.
“Turqia nuk ka asnjë anije me një kërkesë të menjëhershme për t’u larguar nga Gjiri Persik”, theksoi ai.
Zyrtarët vazhdojnë të monitorojnë me kujdes situatën për të garantuar sigurinë e qytetarëve dhe marinarëve turq.