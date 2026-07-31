Të ardhurat e Turqisë nga turizmi arrijnë në 25,75 miliardë dollarë në gjysmën e parë të 2026

Mücahithan Avcıoğlu
31 korrik 2026•Përditësim: 31 korrik 2026
Të ardhurat e Turqisë nga turizmi ranë lehtë me 0,1 për qind në bazë vjetore, duke arritur në 25,75 miliardë dollarë në gjysmën e parë të vitit 2026, sipas të dhënave zyrtare, transmeton Anadolu.
Numri i vizitorëve ra me 2,7 për qind krahasuar me një vit më parë, duke zbritur në 24,84 milionë në periudhën janar-qershor, sipas të dhënave të Institutit Turk të Statistikave (TurkStat).
Pavarësisht rënies së numrit të vizitorëve, shpenzimi mesatar për vizitor u rrit me 2,5 për qind, duke arritur në 1.020 dollarë ndërsa shpenzimi mesatar për natë u rrit me të njëjtin ritëm në 108 dollarë.
Në tremujorin e dytë, që përfshin periudhën prill-qershor, të ardhurat nga turizmi ranë me 2,6 për qind në bazë vjetore, duke arritur në 15,87 miliardë dollarë.
Të ardhurat e gjeneruara nga vizitorët arritën në 15,66 miliardë dollarë ndërsa pasagjerët në tranzit kontribuuan me 209,5 milionë dollarë. Qytetarët turq që jetojnë jashtë vendit përbënin 15,6 për qind të të ardhurave të krijuara nga vizitorët.
Shpenzimet individuale arritën në 10,93 miliardë dollarë gjatë tremujorit ndërsa shpenzimet për turet e organizuara ishin 4,72 miliardë dollarë.
Numri i vizitorëve që u larguan nga vendi ra me 5,1 për qind në bazë vjetore, duke zbritur në 15,58 milionë në periudhën prill-qershor. Qytetarët turq që banojnë jashtë vendit përbënin 16,2 për qind të totalit ose rreth 2,53 milionë persona.
Shpenzimi mesatar për vizitor u rrit me 2,5 për qind në 1.005 dollarë në tremujorin e dytë ndërsa shpenzimi mesatar për natë u rrit me 2,8 për qind në 113 dollarë.
Shpenzimet për turet e organizuara përbënin 30,2 për qind të të ardhurave totale nga turizmi, të ndjekura nga ushqimi dhe pijet me 21 për qind, transporti ndërkombëtar me 12,4 për qind dhe akomodimi me 11,3 për qind.
Krahasuar me të njëjtin tremujor të vitit të kaluar, shpenzimet për turet e organizuara ranë me 5,5 për qind ndërsa shpenzimet për transportin ndërkombëtar u ulën me 6,1 për qind. Shpenzimet për akomodim u rritën me 11,7 për qind, ndërsa ato për ushqim dhe pije u rritën me 5,2 për qind.
Udhëtimet, argëtimi, aktivitetet sportive dhe kulturore përbënin 71,3 për qind të vizitave. Vizitat te të afërmit dhe miqtë pasuan me 16,6 për qind ndërsa blerjet përbënin 6 për qind.