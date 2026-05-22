Suedia kërkon nga BE-ja masa më të ashpra ndaj produkteve nga vendbanimet ilegale izraelite

Necva Taştan Sevinç
22 Maj 2026•Përditësim: 22 Maj 2026
Ministri suedez për Bashkëpunim Ndërkombëtar për Zhvillim dhe Tregti të Jashtme, Benjamin Dousa ka deklaruar se Suedia po i bën presion Bashkimit Evropian (BE) që të miratojë masa më të ashpra ndaj produkteve që vijnë nga vendbanimet ilegale izraelite në Bregun Perëndimor të pushtuar, transmeton Anadolu.
Duke folur para takimit të Këshillit të Punëve të Jashtme të BE-së për Tregtinë, Dousa tha se një nismë e përbashkët suedezo-franceze, e nisur disa javë më parë, tashmë ka ndryshuar dinamikën e diskutimeve brenda BE-së.
"Ajo tashmë ka ndryshuar dinamikën dhe mund të shohim se nisma suedezo-franceze që nisëm para disa javësh po fiton mbështetje më të gjerë. Gjithnjë e më shumë vendeve u ka ardhur në majë të hundës", tha Dousa.
Komentet erdhën si përgjigje ndaj një pyetjeje nëse një video e shpërndarë gjerësisht që përfshin ministrin izraelit të Sigurisë Kombëtare, Itamar Ben-Gvir, mund të ndikojë në diskutimet e BE-së për masat tregtare të lidhura me vendbanimet izraelite.
Dousa tha se Suedia tashmë ka ndihmuar në avancimin e sanksioneve kundër kolonëve dhe organizatave të vendbanimeve ilegale, por se tani nevojiten masa më të forta ekonomike. "Tani duhet të ecim pjesërisht drejt sanksioneve kundër kolonëve dhe organizatave të kolonëve", tha ai.
Ministri suedez theksoi se produktet që vijnë nga territoret e pushtuara palestineze nuk duhet të vazhdojnë të hyjnë në tregun e BE-së me kushte të favorshme tregtare. "Nuk mund të ndodhë që produktet nga toka e pushtuar, ku toka e njerëzve të zakonshëm është vjedhur në Bregun Perëndimor, të hyjnë në BE pothuajse pa tarifa doganore", tha ai.
Sipas ministrit suedez, propozimet që po diskutohen përfshijnë kërkesat për licenca eksporti dhe tarifa dukshëm më të larta për produktet nga vendbanimet. "Për shembull, kërkesa për licenca eksporti ose tarifa dukshëm më të larta. Gjëja e rëndësishme është që të ndalojmë hyrjen në BE të produkteve nga toka e pushtuar ku toka e dikujt tjetër është vjedhur", tha ai.
Dousa tha se mbështetja për këtë nismë po zgjerohet mes vendeve anëtare të BE-së, përfshirë Holandën.
"Dhe kur vëmendja e botës është përqendruar në rajone të tjera gjeografike, si lufta me Iranin për shembull apo katastrofa humanitare në Gaza është e rëndësishme të mos harrohen të gjitha gjërat e tmerrshme që po ndodhin tani në Bregun Perëndimor", tha ai.