Stamboll, fillon Samiti i Financave të Pjesëmarrjes i Agjencisë Anadolu

Gökhan Ergöçün
07 Maj 2026•Përditësim: 07 Maj 2026
Samiti i Financave Pjesëmarrëse i Agjencisë Anadolu (AA), i cili mbledh huadhënës, zyrtarë dhe ekspertë, filloi sot në Qendrën Financiare të Stambollit.
Samiti do të përfshijë panele mbi strategjitë e ardhshme të bankave pjesëmarrëse, ekonominë pjesëmarrëse të Turqisë, produktet e investimeve të bazuara në pjesëmarrje dhe rolin e dixhitalizimit në të ardhmen e financimit pjesëmarrës.
Anadolu dhe Shoqata e Bankave Pjesëmarrëse të Turqisë (TKBB) organizuan samitin me pjesëmarrjen e 10 huadhënësve turq, përfshirë Vakif Katilim, Kuveyt Turk, Ziraat Katilim, Emlak Katilim, Albaraka, Turkiye Finans, Dunya Katilim, Hayat Finans, TOM Bank dhe Adil Katilim.
Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë Anadolu (AA), Serdar Karagoz, presidenti i Zyrës së Investimeve dhe Financave të Turqisë, Burak Daglioglu, kryetari i TKBB-së, Mehmet Ali Akben dhe zëvendëspresidenti i Turqisë, Cevdet Yilmaz, mbajtën fjalimet hapëse.