Sondazh: Shumica e evropianëve e shohin pronësinë e një makine si "luks”

Şeyma Erkul Dayanç
19 qershor 2026•Përditësim: 19 qershor 2026
Pronësia e një makine është bërë luks për 80 për qind të evropianëve dhe për 86 për qind të të anketuarve francezë, sipas një sondazhi të ri të publikuar sot, duke nxjerrë në pah presionin financiar në rritje të lidhur me kostot në rritje të blerjes dhe mirëmbajtjes, transmeton Anadolu.
Sondazhi "Aramisauto-OpinionWay" zbuloi se Franca ka buxhetin më të ulët mujor në Evropë për blerjen e një makine të re ose të përdorur, me një mesatare prej 283 eurosh, 112 euro më pak krahasuar me vitin 2024.
Sipas sondazhit, 98 për qind e drejtuesve francezë e konsiderojnë përdorimin e makinës si të kushtueshëm, ndërsa 57 për qind thonë se ai përbën shpenzimin më të madh të familjes së tyre.
Pavarësisht kësaj, dy të tretat e evropianëve ende mbështeten te makinat për të shkuar në punë ndërsa 91 për qind e të anketuarve francezë thonë se nuk do të mund të udhëtonin sipas dëshirës pa një makinë.
Sondazhi tregoi gjithashtu një zhvendosje drejt vendimeve të udhëhequra më shumë nga kostoja, me 91 për qind të blerësve francezë që u japin përparësi kritereve financiare si çmimi i blerjes, konsumi i karburantit dhe kostot e mirëmbajtjes, ndërsa faktorët emocionalë si marka dhe dizajni po humbasin rëndësinë.
Sipas raportit, 60 për qind e evropianëve po konsiderojnë blerjen e automjeteve elektrike ose hibride, megjithëse shumë prej tyre mbeten kundër afateve detyruese për heqjen graduale të motorëve me djegie të brendshme.