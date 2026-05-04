Sisi: Egjipti pësoi humbje prej 10 miliardë dollarësh në Kanalin e Suezit për shkak të luftës në Gaza

Lina Altawell
04 Maj 2026•Përditësim: 04 Maj 2026
Egjipti ka humbur rreth 10 miliardë dollarë të ardhura nga Kanali i Suezit për shkak të sulmeve ndaj anijeve në Ngushticën Bab al-Mandab si rezultat i luftës në Gaza, tha sot presidenti egjiptian Abdel Fattah al-Sisi, transmeton Anadolu.
Duke folur gjatë një takimi në Kajro me Mathias Cormann, Sekretar i Përgjithshëm i Organizatës për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim (OECD), Sisi tha se sulmet e vazhdueshme ndaj anijeve në Ngushticën Bab al-Mandab, një pikë detare kyç që lidh Detin e Kuq me Gjirin e Adenit, kanë ulur ndjeshëm trafikun që drejtohet drejt Kanalit të Suezit, njoftoi presidenca në një deklaratë.
Bab al-Mandab është një nga rrugët më strategjike të transportit detar në botë për furnizimet me energji dhe ushqim, krahas Kanalit të Suezit dhe Ngushticës së Hormuzit.
Sulmet ndaj anijeve nisën në nëntor 2023, kur grupi Houthi i Jemenit ndërmori sulme me dronë dhe raketa ndaj anijeve në Detin e Kuq, si shenjë mbështetjeje për palestinezët që përballen me sulmet izraelite në Gaza, ku më shumë se 72.000 njerëz janë vrarë nga sulmet vdekjeprurëse izraelite që nga tetori 2023.
Këto sulme kanë çuar në një rënie të ndjeshme të numrit të anijeve që kalojnë nëpër kanal, një nga burimet kryesore të valutës së huaj për Egjiptin.
Sipas Osama Rabie, kreu i Autoritetit të Kanalit të Suezit, të ardhurat nga kanali kishin rënë me 66 për qind në vitin 2024, në 3,9 miliardë dollarë, nga rreth 10,2 miliardë dollarë në vitin 2023.
Më 12 prill, Huthit paralajmëruan se do të përshkallëzojnë sulmet në Detin e Kuq nëse sulmet izraelite dhe amerikane ndaj Iranit rifillojnë.
Tensionet rajonale janë përshkallëzuar pasi SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme ndaj Iranit më 28 shkurt, duke shkaktuar kundërpërgjigje nga Teherani ndaj Izraelit si dhe ndaj aleatëve amerikanë në Gjirin Persik, së bashku me mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.
Një armëpushim dyjavor u shpall më 8 prill përmes ndërmjetësimit të Pakistanit, i pasuar nga bisedime të drejtpërdrejta në Islamabad më 11 prill, por pa marrëveshje për një armëpushim afatgjatë.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, më vonë e zgjati armëpushimin pa caktuar një afat të ri, pas një kërkese nga Pakistani.