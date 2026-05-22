SHBA, Kevin Warsh betohet si kryetari i ri i Rezervës Federale

Michael Gabriel Hernandez
22 Maj 2026•Përditësim: 22 Maj 2026
Kevin Warsh u betua si kryetari i ri i Rezervës Federale të premten, duke shënuar fillimin e asaj që lideri amerikan shpreson të jetë një epokë e re në politikën ekonomike, transmeton Anadolu.
Ceremonia e betimit përmbyll një proces disamujor të shoqëruar me dëshirën e Presidentit të SHBA-së Donald Trump që banka qendrore të ulë normat e interesit, një politikë që është kundërshtuar fuqishëm nga kryetari në largim Jerome Powell për shkak të shqetësimeve mbi inflacionin. Gjatë ceremonisë, Trump këmbënguli se dëshiron që Warsh të ruajë pavarësinë e Rezervës Federale.
“Dua që Kevin të jetë plotësisht i pavarur. Dua që ai të jetë i pavarur dhe thjesht të bëjë një punë të shkëlqyer. Mos më shiko mua, mos shiko askënd tjetër, thjesht bëj punën tënde dhe bëje mirë”, tha Trump në ceremoninë e mbajtur në Sallën Lindore të Shtëpisë së Bardhë.
Megjithatë, presidenti amerikan nuk ngurroi të përsëriste kritikat ndaj Powellit.
“Fatkeqësisht, në sytë e shumë njerëzve, Fed-i e humbi drejtimin në vitet e fundit. Ai u shpërqendrua nga shqetësime që ishin larg misionit dhe mandatit të tij kryesor”, tha ai.