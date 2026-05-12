Sekretari amerikan i Thesarit kërkon përparim të shpejtë në paktin e investimeve me Japoninë

Berk Kutay Gökmen
12 Maj 2026•Përditësim: 12 Maj 2026
Sekretari i Thesarit të SHBA-së, Scott Bessent tha sot se Washingtoni kërkon "përparim të shpejtë dhe të qëndrueshëm" në një marrëveshje investimi me Tokion, transmeton Anadolu.
Gjatë takimit të tij me ministrin japonez të Ekonomisë, Tregtisë dhe Industrisë, Ryosei Akazawa, Bessent "theksoi bashkëpunimin e vazhdueshëm pozitiv midis SHBA-së dhe Japonisë mbi çështjet që kanë të bëjnë me mineralet kritike dhe zinxhirët e furnizimit".
Në një deklaratë përmes kompanisë amerikane të mediave sociale X pas takimit në Tokio, Bessent tha se ai “theksoi nevojën për përparim të shpejtë dhe të qëndrueshëm në marrëveshjen e investimeve SHBA-Japoni”.
Bessent u takua gjithashtu me ministren japoneze të Financave, Satsuki Katayama, tha ai në X, gjatë së cilës ai riafirmoi partneritetin e fortë ekonomik midis SHBA-së dhe Japonisë.
“Niveli i komunikimit dhe koordinimit midis ekipeve tona në adresimin e paqëndrueshmërisë së padëshirueshme dhe të tepërt në tregjet e valutave vazhdon të jetë konstant dhe i fuqishëm”, shtoi Bessent.
Ai tha se gjatë takimit të dy “zhvilluan diskutime pozitive mbi marrëveshjen e investimeve SHBA-Japoni, përpjekjet e përbashkëta për mineralet kritike dhe mbështetjen e SHBA-së për Japoninë ndërsa ajo punon për të ndërtuar një mekanizëm shqyrtimi të investimeve”.
Katayama u tha gazetarëve pas takimit se: “Jemi në koordinim të mirë në lidhje me lëvizjet e fundit të monedhës” mes konfliktit në Lindjen e Mesme. Qëndrimi i Japonisë është mbështetur plotësisht”, sipas Kyodo News me seli në Tokio.
Sipas një marrëveshjeje që të dy vendet arritën në korrik 2025, Japonia u zotua të investonte rreth 550 miliardë dollarë në industri strategjike në SHBA në këmbim të tarifave të reduktuara.