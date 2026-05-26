Samiti Global i Ekonomisë Islame sjell liderët ndërkombëtarë të financave në Stamboll

Gökhan Ergöçün
26 Maj 2026•Përditësim: 26 Maj 2026
Samiti i Tretë Global i Ekonomisë Islame do të mbledhë liderë ndërkombëtarë, investitorë dhe akademikë në Stamboll për të formësuar të ardhmen e financave etike dhe zhvillimit të qëndrueshëm, transmeton Anadolu.
Zyrtarët do ta mbajnë eventin nën temën "Kapitali në Ekonominë Islame: Strukturimi i Pasurisë për Zhvillim të Qëndrueshëm" në Qendrën Financiare të Stambollit midis 3 dhe 6 qershorit. Forumi "AlBaraka" për Ekonominë Islame organizon samitin në partneritet strategjik me Zyrën e Investimeve dhe Financave të Presidencës së Republikës së Turqisë, Fondin e Pasurisë së Turqisë dhe institucione të tjera kyçe.
Mbledhja synon të shqyrtojë rolin e kapitalit brenda kornizës së ekonomisë islame përmes parimeve të saj themelore dhe zbatimeve sektoriale.
Kryetari i bordit të administratorëve të Forumit "AlBaraka" për Ekonominë Islame, Abdullah Saleh Kamel deklaroi se kapitali duhet t'i shërbejë rritjes produktive, ekuilibrit shoqëror dhe zhvillimit të qëndrueshëm. Ai tha se Turqia ofron mjedis të fuqishëm për të çuar përpara këtë bisedë globale mbi pasurinë, përgjegjësinë dhe vlerën reale ekonomike.
Sekretari i përgjithshëm i Forumit "AlBaraka" për Ekonominë Islame, Yousef Hassan Khalawi tha se samiti shërben si hapësirë për të identifikuar prioritetet e përbashkëta dhe për të ndërtuar partneritete.
Pjesëmarrësit do të diskutojnë mbi flukset globale të kapitalit, bankat islame, financimin pjesëmarrës, inteligjencën artificiale dhe zhvillimin e qëndrueshëm. Programi përfshin sesione të nivelit të lartë, përfshirë panele mbi bankat qendrore, grupet bankare islame, formimin e kapitalit dhe inovacionin financiar.
Organizatorët do të lançojnë Raportin Strategjik "AlBaraka" mbi Ekonominë Islame për të ofruar një referencë gjithëpërfshirëse për sektorin. Samiti pret Çmimin e Ekonomisë Islame Saleh Kamel, i cili ofron një vlerë totale çmimi prej 1 milion rialë sauditë (267 mijë dollarë) për të fuqizuar kërkimin akademik.
Institucionet rajonale dhe ndërkombëtare presin të nënshkruajnë disa memorandume mirëkuptimi për të krijuar bashkëpunime të reja gjatë eventit. Platforma bashkon përfaqësues të lartë të qeverisë dhe institucione financiare çdo vit për të rritur dukshmërinë e ekonomisë islame në nivel global.