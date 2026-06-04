Samiti Global i Ekonomisë Islame nxjerr në pah shtytjen e Turqisë për të zgjeruar financat dhe investimet islame

Mücahithan Avcıoğlu
04 qershor 2026•Përditësim: 04 qershor 2026
Turqia nënvizoi angazhimin e saj për forcimin e ekosistemit financiar islam ndërsa Samiti i 3-të Global i Ekonomisë Islame u hap në Stamboll të mërkurën, duke bashkuar politikëbërësit, institucionet financiare, investitorët, liderët e biznesit dhe akademikët, raporton Anadolu.
Duke folur në ceremoninë e hapjes së ditës së dytë të samitit sot, drejtori ekzekutiv i Fondit të Pasurisë së Turqisë, Salim Arda Ermut tha se Stambolli është një vend kuptimplotë për mbledhjen dhe se Qendra Financiare e Stambollit është pjesë e një vizioni afatgjatë.
Samiti, i mbajtur nën kujdesin e Presidencës Turke dhe i organizuar si pjesë e Serisë së Samitit AlBaraka, po zhvillohet në selinë e Halkbankës në Qendrën Financiare të Stambollit. Anadolu është partneri global i komunikimit të eventit.
Ermut tha se qendra ka bërë përparim të rëndësishëm që nga viti 2023, me institucionet kryesore publike dhe autoritetet rregullatore të vendosura atje dhe tani pret gati 20 mijë njerëz. Ai tha se shërbimi “One-Stop Office” i nisur në qendër do të përshpejtojë dhe thjeshtonte proceset e investimeve.
Duke iu referuar sfidave të fundit ekonomike globale, Ermut tha se financat islame mbështesin aktivitetin prodhues, zhvillimin afatgjatë, sipërmarrjen dhe mirëqenien më të gjerë sociale. "Si Fondi i Pasurisë së Turqisë, ne i shohim financat islame si një pjesë të rëndësishme të strategjisë sonë afatgjatë", tha ai.
Ermut deklaroi se fondi i pasurisë ka kryer transaksione të rëndësishme financiare islame gjatë dy viteve të fundit, duke treguar rëndësinë e financave islame për Turqinë për sa i përket kapitalit afatgjatë. "Ne jemi të vendosur të mbështesim rritjen e financave islame në periudhën e ardhshme", shtoi ai.
Ai tha se financat islame janë më shumë se një burim alternativ financimi, duke e përshkruar atë si një mënyrë për të rimenduar kapitalin dhe për të kontribuar në një sistem financiar më elastik, gjithëpërfshirës dhe të qëndrueshëm.
Kreu i Zyrës së Investimeve dhe Financave të Presidencës Turke, Ahmet Burak Daglioglu tha se Turqia ka parë zhvillime pozitive në financat islame gjatë vitit të kaluar. Ai tha se zyra është e fokusuar në ndërkombëtarizimin, zhvillimin e strategjisë, zhvillimin e ekosistemit dhe infrastrukturën dhe ndërtimin e kapaciteteve.
Sipas tij, Turqia po punon për të lidhur financat islamike në vend me tregjet globale, duke vënë në dukje se delegacionet vizituan vendet e Gjirit, Britaninë e Madhe, Malajzinë dhe Indonezinë gjatë vitit të kaluar.
Daglioglu theksoi rëndësinë e aksesit të kompanive turke në instrumentet financiare islame, përfshirë tregjet ndërkombëtare dhe emetimin e sukuk-ëve (bonove islame). Ai shtoi se duan të rrisin tregtinë brenda Organizatës së Bashkëpunimit Islam (OBI), duke shtuar se kanë formuar një grup pune.
Ai tha se Turqia do të vazhdojë të punojë me Grupin e Bankës Islame për Zhvillim në strategjinë e saj të financave islame, me dokumentacion konkret që pritet deri në fund të vitit.
"Turqia dëshiron të krijojë një bankë të hapur të të dhënave që mbulon të dhënat nga bankat e zhvillimit dhe të ndërtojë platformë dixhitale që bashkon informacione të aksesueshme lidhur me tregjet e kapitalit", tha Daglioglu.
Ai shtoi se një periudhë e re nxitëse ka filluar në Qendrën Financiare të Stambollit pas masave të shpallura nga presidenti Recep Tayyip Erdogan. "Ne do të fokusohemi në fondet private dhe do të bëjmë përpjekje që ato të pozicionohen në Turqi", tha Daglioglu.