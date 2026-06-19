Sabiha Gokcen i Stambollit shpallet aeroporti më i përpiktë në Evropë

Mücahithan Avcıoğlu
19 qershor 2026•Përditësim: 19 qershor 2026
Aeroporti Ndërkombëtar Sabiha Gokcen i Stambollit është renditur i pari mes 20 aeroporteve më të ngarkuara të Evropës për nisjet në kohë, transmeton Anadolu.
Faruk Kacir, kreu i operatorit të aeroportit HEAS, tha se Sabiha Gokcen arriti një normë prej 88 për qind të nisjeve në kohë, duke cituar Raportin më të fundit të Performancës së Rrjetit të publikuar nga Organizata Evropiane për Sigurinë e Navigacionit Ajror (EUROCONTROL).
Në një postim në platformën turke të mediave sociale NSosyal, Kacir tha se aeroporti tejkaloi normën mesatare evropiane të përpikërisë prej 72 për qind.
Ai ia atribuoi këtë arritje infrastrukturës operative të aeroportit, menaxhimit efektiv të trafikut ajror, koordinimit ndërmjet palëve të përfshira dhe strategjisë së zhvillimit të qëndrueshëm.
Kacir tha se aeroporti po përgatitet për rritjen e ardhshme përmes investimeve që përfshijnë një pistë të dytë, zona të reja parkimi për avionët, projekte për zgjerimin e terminalit dhe nisma të transformimit digjital.
Ai po ashtu falënderoi kontrollorët e trafikut ajror, kompanitë ajrore, kompanitë e shërbimeve tokësore, personelin e aeroportit dhe palët e tjera të përfshira për kontributin e tyre në performancën e aeroportit.
I vendosur në anën aziatike të Stambollit, Aeroporti Ndërkombëtar Sabiha Gokcen është një nga qendrat ajrore më të ngarkuara të Turqisë, duke shërbyer destinacione vendase dhe ndërkombëtare.
Sipas të dhënave të aeroportit, ai trajtoi 48,4 milionë pasagjerë në vitin 2025, përfshirë 21,2 milionë në linjat e brendshme dhe 27,2 milionë në fluturimet ndërkombëtare.